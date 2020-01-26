Показан "живой" процесс включения и загрузки PlayStation 5: видео

Утечка видео демонстрирует даже корпус игровой приставки PlayStation 5

PlayStation 5 можно увидеть "вживую" Фото: Pexels

Утечки о PlayStation 5 в преддверии ее официального анонса учащаются с каждым днем. В прошлом году рассекретили внешний вид девкитов PS5, затем появились чертежи геймпада DualShock 5 с четырьмя дополнительными кнопками, а на прошлой неделе даже показали ее внешний вид. На этот раз достоянием общественности стало видео с "живой" демонстрацией работы PlayStation 5.

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Изначально видеоролик был опубликован в социальной сети 9gag, но его пришлось удалить по требованию Sony. Однако в соответствии в правилом "что попадает в интернет, там и остается навечно", видео успели повторно загрузить на YouTube. Позднее ролик еще раз восстановили на 9gag.

Видеоролик демонстрирует работу PlayStation 5, а именно момент включения с заставкой загрузки и фирменным логотипом. Более того, если присмотреться, то справа можно заметить некий пластиковый корпус неизвестного девайса с матовым покрытием и глянцевой полосой – вероятно, это и есть образец PlayStation 5 для потребителей. Подобное сочетание покрытия присутствовало в модели PlayStation 2 версии SCPH-77008.

Опубликовано первое фото PlayStation 5 Фото: ixbt.com

Также внешний вид напоминает один из вариантов рендеров, выполненных на основе патентов Sony и любительской фантазии, основанной на современных трендах дизайна.

Любительский рендер PlayStation 5 Фото: TechSpot

Напомним, что официальная презентация Sony PlayStation 5 намечена на 5 февраля 2020 года. По слухам, стоимость консоли будет на уровне смартфонов среднеценового бюджета – 499 долларов.

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