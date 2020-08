Покажите свои кулинарные шедевры с помощью Huawei P40 lite

Актуально

Мощный смартфон с инновационной системой из четырех камер поможет вам создать идеальные фото

Ищете новое увлечение или интересное хобби? Разнообразие занятий в современном мире никому не позволит скучать — вы можете начать заниматься йогой, вышивать или, наконец, посмотреть популярный сериал. Еще один вариант — приготовить вкусные блюда для близких. К тому же, фотографии этих блюд соберут много лайков в Facebook и Instagram и прокачают ваши профили.

Если вы недовольны вашими предыдущими фуд-фотографиями и считаете, что они имеют не такой аппетитный вид, как в реальности, самое время перейти на новый смартфон. Мощный Huawei P40 lite с инновационной системой из четырех камер поможет создать идеальные фото.

Эта система состоит из 48-мегапиксельной камеры с поддержкой Ultra-HD, ультраширокоугольной камеры на 120°, макрокамеры и камеры глубины резкости. Они помогут создать качественные фуд-снимки. Чтобы разместить эти фотографии в соцсетях, необходимо просто загрузить приложения в фирменном магазине приложений Huawei AppGallery.

Детали имеют ключевое значение в фуд-фото. Основная камера Huawei P40 lite на 48 Мп поможет передать подлинные и привлекательные цвета ингредиентов и даже пар от блюда.

Оснащенный флагманским процессором Kirin 810 с мощными вычислительными возможностями на основе искусственного интеллекта, P40 lite поддерживает фирменный режим Huawei повышенной детализации изображения. Активированный режим позволяет сделать несколько снимков при каждом нажатии затвора, а затем объединить лучшие элементы каждого изображения в финальное фото с помощью алгоритма многокадрового синтеза. Такая технология позволяет передать более четкие детали, чем стандартная 48-мегапиксельная камера. Если вы будете применять этот режим для фуд-фотографий, их можно будет увеличить до размера плаката, где каждый пиксель все еще будет иметь кристально чистый вид.

Для более креативных фото попробуйте приблизить определенную деталь блюда с помощью макрообъектива P40 lite. Так вы сможете делать снимки на расстоянии всего 4 см от объекта, уделяя внимание белым линиям, например, на стейках, или природному свечению на поверхности меда. Возможно, вы откроете в себе художника, о котором и не подозревали!

При съемке блюд крупным планом датчик глубины также является важным, идентифицируя объект (блюдо) и размывая фон, что позволяет выделить объект съемки естественным образом. Ваши друзья в Instagram задумаются, когда вы успели купить новую зеркалку!

Если к вам в гости приезжают члены семьи и друзья, можете использовать ультраширокоугольную камеру, чтобы снять весь стол, накрытый к ужину!

С Huawei P40 lite под рукой мастерство фотографии не будет ограничено ни временем, ни пространством, и вы найдете новые способы развлечься как дома, так и на природе!

Смартфон представлен в четырех цветах — "Черном" (Midnight Black), "Розовом" (Sakura Pink), "Зеленом" (Crush Green) и "Сером" (Skyline Grey). Cмартфон можно приобрести в Украине по рекомендованной цене от 6 999 грн.

Фирменный магазин приложений Huawei AppGallery

Huawei AppGallery является основным магазином приложений для Huawei P40 lite. AppGallery входит в ТОП-3 самых популярных глобальных магазинов приложений и охватывает 170 стран и аудиторию в более 400 млн пользователей во всем мире.

Сегодня в AppGallery около 400 украинских приложений, глобально в магазине доступно более 60 000 приложений, среди них — Booking.com, Deezer, TikTok, Likee, Snapchat, Viber, Telegram, Here We Go. Также пользователям доступны топовые украинские приложения — "Дія", "Новая Почта", "Алло", Monobank, "Приват 24", Portmone, Megogo, prom.ua, Rozetka, EasyWay и др. Среди популярных игр — World of Tanks Blitz, Lords Mobile, Asphalt 9, AFK Arena, Game of Thrones Beyond the Wall. Недостающие приложения можно найти через поисковый виджет Petal Search, который есть в AppGallery. После его установки можно искать любые приложения прямо с поисковой строки на главном экране вашего смартфона. В третьем квартале 2020 года Huawei вместе с украинским финтехом EasyPay представит NFC-платежи. Подробнее о платформе можно узнать по ссылке.

