Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Покупатели боятся тратить 1000 долларов на смартфоны

Смартфонами за 1000 долларов владеют всего 10% пользователей в мире

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:38
Мода на дорогие смартфоны сохранится в 2020 году
Мода на дорогие смартфоны сохранится в 2020 году
Фото: Unsplash

В 2017 году Apple ввела смелую моду на дорогие флагманские смартфоны, перешагнув психологическую отметку в 1000 долларов за новый iPhone X. Несмотря на то, что потребители восхищаются подобными мобильными устройствами с богатым оснащением, это вовсе не означает, что они готовы тратить такие суммы.

Смотрите также в сюжете о том, что можно купить на тысячу гривен в Украине:

В последнее время цикл обновления смартфона замедлился, поскольку производители начали выпускать более качественные смартфоны, которые работают безотказно более двух лет. Эксперты ожидали, что сети 5G будет стимулировать ускорение цикла обновлений мобильных устройств, но ценообразование может стать серьезным препятствием, отмечает Брэд Акьюз, исполнительный директор и отраслевой аналитик компании NPD Connected Intelligence.

Читайте также:
Продажи iPhone рухнули: смартфон отказываются покупать

По данным новой службы отслеживания мобильных телефонов NPD Group, сейчас в мире менее 10% потребителей тратят на свои смартфоны более 1000 долларов.

Флагманы с поддержкой 5G уже стоят более 1200 долларов, а под конец 2019 года в продаже появились запоздалые гибкие смартфоны с поддержкой 5G-сетей, стоимость которых перевалила за 2000 долларов. Эксперты уверены, что тенденция к такому высокому ценнику флагманов будет сохраняться и в 2020 году. Этот факт вызывает беспокойство, что развертывание 5G вполне может слабо интересовать пользователей, а смартфоны под эти сети – невостребованными.

Читайте также:
Бесполезные смартфоны массово скупают: эксперты узнали зачем

Другие аналитики обеспокоены тем, что текущая технология 5G просто не масштабируется из-за ее крайне ограниченного диапазона и требований прямой видимости. Поддержка сетей пятого поколения требует наличия отдельного модема, который сильно греется и вызывает проблемы с теплоотводом в мобильных телефонах. Последнее решение напрямую влияет на высокий ценник 5G-смартфонов топового сегмента.

С другой стороны, активная реклама помогла сделать сети 5-го поколения "видимыми" для потребителей. Согласно отчету NPD Mobile Connectivity, осведомленность о новой технологии достигла трех из четырех пользователей смартфонов. Кроме того, треть владельцев мобильных устройств сообщили о заинтересованности в покупке телефона с поддержкой 5G.

Читайте также:
Xiaomi создали предельно дешевый смартфон за 100 долларов

Напомним, что ранее Xiaomi представила дешевый Redmi K30 5G-смартфон. Недавно также проел слух, что Apple в 2020 году вернется к дизайну в стиле iPhone 4.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Nokia обновила смартфоны до Android 10 Microsoft закрыла свой самый неудачный проект в истории Apple iPhone 11 Pro уличили в тайном шпионаже за пользователями Android лишится главного преимущества перед iPhone
мобильная связь iPhone Apple смартфоны 5G 2020 5G-связь
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Лидия Таран откровенно рассказала о борьбе Аллы Мазур с раком
Лидия Таран откровенно рассказала о борьбе Аллы Мазур с раком
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:39Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Новости партнеров

13-летняя дочь Джоли официально стала
13-летняя дочь Джоли официально стала "мальчиком"?
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Девушка дня. Эффектная подруга вратаря Вест Хэма Роберто
Девушка дня. Эффектная подруга вратаря Вест Хэма Роберто
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Кто родил дочь Сергею Лазареву
Кто родил дочь Сергею Лазареву