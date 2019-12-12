Покупатели боятся тратить 1000 долларов на смартфоны

Смартфонами за 1000 долларов владеют всего 10% пользователей в мире

Мода на дорогие смартфоны сохранится в 2020 году Фото: Unsplash

В 2017 году Apple ввела смелую моду на дорогие флагманские смартфоны, перешагнув психологическую отметку в 1000 долларов за новый iPhone X. Несмотря на то, что потребители восхищаются подобными мобильными устройствами с богатым оснащением, это вовсе не означает, что они готовы тратить такие суммы.

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В последнее время цикл обновления смартфона замедлился, поскольку производители начали выпускать более качественные смартфоны, которые работают безотказно более двух лет. Эксперты ожидали, что сети 5G будет стимулировать ускорение цикла обновлений мобильных устройств, но ценообразование может стать серьезным препятствием, отмечает Брэд Акьюз, исполнительный директор и отраслевой аналитик компании NPD Connected Intelligence.

По данным новой службы отслеживания мобильных телефонов NPD Group, сейчас в мире менее 10% потребителей тратят на свои смартфоны более 1000 долларов.

Флагманы с поддержкой 5G уже стоят более 1200 долларов, а под конец 2019 года в продаже появились запоздалые гибкие смартфоны с поддержкой 5G-сетей, стоимость которых перевалила за 2000 долларов. Эксперты уверены, что тенденция к такому высокому ценнику флагманов будет сохраняться и в 2020 году. Этот факт вызывает беспокойство, что развертывание 5G вполне может слабо интересовать пользователей, а смартфоны под эти сети – невостребованными.

Другие аналитики обеспокоены тем, что текущая технология 5G просто не масштабируется из-за ее крайне ограниченного диапазона и требований прямой видимости. Поддержка сетей пятого поколения требует наличия отдельного модема, который сильно греется и вызывает проблемы с теплоотводом в мобильных телефонах. Последнее решение напрямую влияет на высокий ценник 5G-смартфонов топового сегмента.

С другой стороны, активная реклама помогла сделать сети 5-го поколения "видимыми" для потребителей. Согласно отчету NPD Mobile Connectivity, осведомленность о новой технологии достигла трех из четырех пользователей смартфонов. Кроме того, треть владельцев мобильных устройств сообщили о заинтересованности в покупке телефона с поддержкой 5G.

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Напомним, что ранее Xiaomi представила дешевый Redmi K30 5G-смартфон. Недавно также проел слух, что Apple в 2020 году вернется к дизайну в стиле iPhone 4.

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