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Покупателю случайно продали секретный прототип смартфона: видео

Amazon доставил смартфон покупателю смартфон Moto Z4, который не был даже анонсирован

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:53
Amazon в итоге доставил смартфон покупателю
Amazon в итоге доставил смартфон покупателю
Фото: The Verge

На сайте Amazon произошла забавная ошибка, в результате которой покупатель приобрел прототип смартфона Moto Z4. Случайным образом на сайте ненадолго появился смартфон, который даже не был анонсирован компанией Motorola. Ошибку исправили, но за то короткое время, что смартфон находился доступным для приобретения, пользователь Reddit с ником JETFIRE007 успел оформить заказ.

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Самое интересное то, что Amazon доставил смартфон покупателю, хотя он даже не надеялся увидеть аппарат. В доказательство своих слов JETFIRE007 снял видеообзор.

Согласно обзору, можно сделать вывод, что Moto Z4 представляет собой смартфон среднего уровня. Он обладает OLED-экраном диагональю 6,4 дюйма с вырезом для фронтальной камеры, процессор Qualcomm Snadragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Moto Z4 был доступен для приобретения на сайте Amazon
Moto Z4 был доступен для приобретения на сайте Amazon
Фото: Reddit

Также Moto Z4 получил двойную основную камеру на 48 МП и 12 МП. Смартфон питает аккумулятор емкостью 3600 мАч, а заряжается через USB Type-C. Однако не обошлось и без недостатков. Поскольку смартфон является прототипом, он страдает от проблем с прошивкой: сильно подтормаживает анимация интерфейса Android и не всегда корректно срабатывает фокусировка камеры.

Напомним, что ранее сотрудник Huawei случайно потерял прототип секретного смартфона. В то же время секретный обзор iPhone XI попал на YouTube.

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Источник: iguides.ru
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