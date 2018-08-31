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Polaroid возродил знаменитый фотоаппарат из 90-х с печатью снимков

Для аутентичности новинка обладает схожим ретро дизайном из 90-х

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:55
У фотоаппарата отсутствует встроенная память, зато он умеет печатать фотографии. Фото: CNET
У фотоаппарата отсутствует встроенная память, зато он умеет печатать фотографии. Фото: CNET

Знаменитая американская компания Polaroid Corporation выпустила фотоаппарат OneStep+ для тех, кто сильно ностальгирует по эпохе "девяностых", когда "Полароиды" были на пике моды. Главная их особенность была во мгновенной печати фотографии сразу после снимка. Характерная особенность с печатью фотографий была перенесена в OneStep+.

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Polaroid OneStep+ появится в продаже в сентябре
Фото: Mashable

Для аутентичности новинка обладает схожим ретро дизайном из 90-х. Фотоаппарат весит около 500 граммов при размерах 150х111х97 миллиметров, так что по современным меркам этот девайс весьма громоздкий.

Polaroid OneStep+ оснащен двойной оптической системой для обычной и портретной съемки, плюс у нее есть видоискатель. Слота под карты памяти здесь нет, но можно отправлять снимки по Bluetooth на смартфон или ноутбук. Перед печатью фотографии можно отредактировать в простом встроенном фоторедакторе. Аккумулятор обладает емкостью в 1100 мАч и подзаряжается через обычный порт USB 2.0.  

Polaroid OneStep+
Фото: Mashable
Polaroid OneStep+
Фото: Mashable
Polaroid OneStep+
Фото: Mashable
Polaroid OneStep+
Фото: Mashable
Polaroid OneStep+
Фото: Mashable
Polaroid OneStep+
Фото: Mashable
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Фотоаппарат поступит в продажу во второй половине сентября 2018 года по цене 160 долларов США. Картриджи с бумагой придется докупать отдельно, но цена их пока не озвучена. Напомним, что в 90-е годы такие фотокартриджи стоили очень дорого.

Напомним, что ранее инженерам удалось создать фотоаппарат с 16 камерами, а профессионалы дали советы, что необходимо начинающему фотографу.

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Источник: Mashable
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