Polaroid возродил знаменитый фотоаппарат из 90-х с печатью снимков

Для аутентичности новинка обладает схожим ретро дизайном из 90-х

У фотоаппарата отсутствует встроенная память, зато он умеет печатать фотографии. Фото: CNET

Знаменитая американская компания Polaroid Corporation выпустила фотоаппарат OneStep+ для тех, кто сильно ностальгирует по эпохе "девяностых", когда "Полароиды" были на пике моды. Главная их особенность была во мгновенной печати фотографии сразу после снимка. Характерная особенность с печатью фотографий была перенесена в OneStep+.

Polaroid OneStep+ появится в продаже в сентябре Фото: Mashable

Для аутентичности новинка обладает схожим ретро дизайном из 90-х. Фотоаппарат весит около 500 граммов при размерах 150х111х97 миллиметров, так что по современным меркам этот девайс весьма громоздкий.

Polaroid OneStep+ оснащен двойной оптической системой для обычной и портретной съемки, плюс у нее есть видоискатель. Слота под карты памяти здесь нет, но можно отправлять снимки по Bluetooth на смартфон или ноутбук. Перед печатью фотографии можно отредактировать в простом встроенном фоторедакторе. Аккумулятор обладает емкостью в 1100 мАч и подзаряжается через обычный порт USB 2.0.

Polaroid OneStep+ Фото: Mashable Polaroid OneStep+ Фото: Mashable Polaroid OneStep+ Фото: Mashable Polaroid OneStep+ Фото: Mashable Polaroid OneStep+ Фото: Mashable Polaroid OneStep+ Фото: Mashable 1/6

Фотоаппарат поступит в продажу во второй половине сентября 2018 года по цене 160 долларов США. Картриджи с бумагой придется докупать отдельно, но цена их пока не озвучена. Напомним, что в 90-е годы такие фотокартриджи стоили очень дорого.

Напомним, что ранее инженерам удалось создать фотоаппарат с 16 камерами, а профессионалы дали советы, что необходимо начинающему фотографу.