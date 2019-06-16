Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

Продажи складываемых смартфонов провалились из-за фальстарта и ряда технических проблем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:56
Эксперты считают складываемые смартфоны вернутся снова в 2020 году
Эксперты считают складываемые смартфоны вернутся снова в 2020 году
Фото: Pocket-Lint

Складываемые смартфоны должны были стать главным трендом 2019 года, даже эксперты видели в них будущее мобильных технологий. Samsung и Huawei весной представили свои первые модели с гибкими экранами и обещали выпустить их в продажу спустя несколько месяцев после анонса. Но ни один обещанный аппарат не поступил на полки магазинов. Аналитики из Pocket-lint назвали причины провала с продажами.

Смотрите также в сюжете о будущем смартфонов:

Первым должен был стартовать Samsung Galaxy Fold по цене в 1980 долларов. За две недели до официального выхода все модели для предзаказа были выкуплены, несмотря на баснословный ценник. Но журналисты, взявшие новинку на обзор, обнаружили проблему, связанную с браком дисплея, из-за чего производитель вынужден был отложить продажи на неопределенный срок.

Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold
Фото: Engaget

Оказалось, что многие принимали полимерное покрытие экрана за защитную пленку и снимали ее, тем самым необратимо повреждая матрицу. Samsung признала техническую ошибку и нашла относительно простой способ ее устранить— края покрытия спрятали под рамкой, благодаря чему их невозможно было зацепить.

Несмотря на то, что проблема, казалось бы, полностью решена, дата поступления Galaxy Fold в продажу до сих пор остается неизвестной. По данным The Korea Herald, этот гибкий смартфон выйдет не раньше осени 2019 года.

Читайте также
Apple iPhone и iPad получили улучшение: пользователи в гневе

Конкурент Galaxy Fold в лице Huawei Mate X должен был появиться в продаже в начале июня 2019 года на территории Европы по цене в 2299 евро, однако обещанного старта продаж также не состоялось. Как утверждает CNBC, китайский производитель, который сейчас находится под санкциями, решил не торопиться с выпуском Mate X. Пока Samsung не спешит, Huawei решила провести дополнительные проверки устройства, чтобы убедиться, что все механизмы работают исправно в разных ситуациях.

Huawei Mate X
Huawei Mate X
Фото: Engaget

В итоге получается, что два мобильных гиганта не хотят выпускать дорогое устройство, которое рискует оказаться проблемным и провалиться в продажах. Эксперты уже считают, что 2019 год может вовсе не оказаться годом складываемых смартфонов, поскольку после фальстарта обеих компаний внимание к подобным гаджетам постепенно сходит на нет. В то же время, если они появятся на прилавках в 2020 году, то их стоимость может рухнуть почти в два раза.

Напомним, что ранее дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу. В свою очередь ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi обновит смартфоны до Android 10: названы модели Samsung представила невообразимо гигантский 8K телевизор: фото Samsung улучшит фотокамеры "устаревших" смартфонов Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире
брак Samsung экран смартфоны дисплей продажи Huawei
Источник: Pocket-Lint
Реклама

Новости партнеров

7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как ровесники: Алла Пугачева озадачила сеть внешним видом
Как ровесники: Алла Пугачева озадачила сеть внешним видом

Популярные статьи

Сегодня, 08:14Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Вчера, 20:15Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко – первые фото молодожен

Вчера, 17:13Fun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

Вчера, 14:02Fun

15 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:29Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 09:08Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала бойфренда, который младше ее на 15 лет

Вчера, 07:47Events

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 июняFun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 июняАфиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

14 июняШоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

14 июняТехно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

14 июняTravel

Смертельно опасно: когда в Египте нельзя купаться

13 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

13 июняFun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

13 июняШоу-бизнес

Как мило! Алина Гросу поделилась трогательным фото с мужем

Новости партнеров

Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию
Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Диана Шурыгина поселилась в элитном комплексе на севере Москвы
Диана Шурыгина поселилась в элитном комплексе на севере Москвы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь