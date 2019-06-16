Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

Продажи складываемых смартфонов провалились из-за фальстарта и ряда технических проблем

Эксперты считают складываемые смартфоны вернутся снова в 2020 году Фото: Pocket-Lint

Складываемые смартфоны должны были стать главным трендом 2019 года, даже эксперты видели в них будущее мобильных технологий. Samsung и Huawei весной представили свои первые модели с гибкими экранами и обещали выпустить их в продажу спустя несколько месяцев после анонса. Но ни один обещанный аппарат не поступил на полки магазинов. Аналитики из Pocket-lint назвали причины провала с продажами.

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Первым должен был стартовать Samsung Galaxy Fold по цене в 1980 долларов. За две недели до официального выхода все модели для предзаказа были выкуплены, несмотря на баснословный ценник. Но журналисты, взявшие новинку на обзор, обнаружили проблему, связанную с браком дисплея, из-за чего производитель вынужден был отложить продажи на неопределенный срок.

Samsung Galaxy Fold Фото: Engaget

Оказалось, что многие принимали полимерное покрытие экрана за защитную пленку и снимали ее, тем самым необратимо повреждая матрицу. Samsung признала техническую ошибку и нашла относительно простой способ ее устранить— края покрытия спрятали под рамкой, благодаря чему их невозможно было зацепить.

Несмотря на то, что проблема, казалось бы, полностью решена, дата поступления Galaxy Fold в продажу до сих пор остается неизвестной. По данным The Korea Herald, этот гибкий смартфон выйдет не раньше осени 2019 года.

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Конкурент Galaxy Fold в лице Huawei Mate X должен был появиться в продаже в начале июня 2019 года на территории Европы по цене в 2299 евро, однако обещанного старта продаж также не состоялось. Как утверждает CNBC, китайский производитель, который сейчас находится под санкциями, решил не торопиться с выпуском Mate X. Пока Samsung не спешит, Huawei решила провести дополнительные проверки устройства, чтобы убедиться, что все механизмы работают исправно в разных ситуациях.

Huawei Mate X Фото: Engaget

В итоге получается, что два мобильных гиганта не хотят выпускать дорогое устройство, которое рискует оказаться проблемным и провалиться в продажах. Эксперты уже считают, что 2019 год может вовсе не оказаться годом складываемых смартфонов, поскольку после фальстарта обеих компаний внимание к подобным гаджетам постепенно сходит на нет. В то же время, если они появятся на прилавках в 2020 году, то их стоимость может рухнуть почти в два раза.

Напомним, что ранее дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу. В свою очередь ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире.

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