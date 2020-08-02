Полнолуние 2020: Осетровая Луна встретится с Юпитером и Сатурном

Полная Осетровая Луна наступит в понедельник, 3 августа, в 18:59 по киевскому времени

В понедельник 3 августа 2020 года наступит полнолуние, которое также запомнится тем, что близ Луны будут видны яркие планеты Юпитер и Сатурн вследствие наступившего 4 июля парада планет, который все еще продолжается. По данным NASA, Луна официально станет полной 3 августа в 18:59 по киевскому времени (15:59 по Гринвичу). Особенностью августовского полнолуния является то, что это событие называют Осетровой Луной.

Полная Луна возникает, когда она находится точно на противоположной стороне Земли от Солнца и ее диск полностью освещается нашей звездой. Если Луна проходит через тень Земли, мы видим лунное затмение, но это происходит не каждый месяц, потому что орбита нашего спутника слегка наклонена, поэтому зачастую она пропускает тень Земли.

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Полные луны происходят примерно каждые 29,5 дней, что немного больше, чем период ее обращения. Причина в том, что Земля движется вокруг Солнца, так что к тому времени, когда Луна достигнет того же места, в котором она находилась в своем последнем проходе, Земля уже не находится между Луной и Солнцем.

Полнолуние 3 августа 2020 года Фото: Unsplash

1 августа Луна прошла вблизи Юпитера в пределах примерно трех лунных диаметров планеты, или полутора градусов. После заката Юпитер выглядит достаточно ярко, и сейчас является одной из "первых" звезд, видимых в сумерках. 2 августа Луна пройдет мимо Сатурна. Сатурн будет находиться на высоте около 11 градусов над юго-восточным горизонтом, становясь видимым в сумерках после захода Солнца. Тем временем Луна будет слева от Сатурна, а Юпитер – справа. Таким образом все три ярких небесных объекта – Луна, Сатурн и Юпитер – будут сгруппированы в небе и составят подобие яркого треугольника в небе, каждый из которых составит его вершину.

Положение Юпитера, Сатурна и Луны 3 августа 2020 года Фото: NASA

Хотя полная Луна имеет тенденцию подавлять более слабые астеризмы (или звездные структуры) своим ярким свечением в полнолуние, такие звезды как Вега, Денеб и Альтаир, составляющие Летний треугольник, будут заметными и легко заметными.

Как Осетровая Луна получила свое название

Полнолуние Фото: Unsplash

Согласно Фермерскому Альманаху, августовское полнолуние называют Осетровой Луной или Лососевой Луной. Наши предки заметили, что в конце лета идет нерест и рыбу ловить становится проще. Отсюда и пошло название. Правда не у всех народов прижилось это название. У некоторых культур полнолуние в конце лета называется Ежевичной Луной из-за ягодного периода. Также ее еще прозвали Улетающей Луной, так как некоторые птицы начинают в это время улетать на юг. В этом году полнолуние в августе в Китае называют Луной Лотоса в честь цветения упомянутых цветов.

Суеверные люди связывают с влиянием Луны довольно много мистических событий. Однако одно из подтвержденных явлений, на которые действует сила Луны (равно как и Солнца), – приливы и отливы, все остальное, по мнению астрономов, обычное самовнушение и любовь к мистике.

Напомним, что ранее мы показывали онлайн Лунное затмение 2020, когда лето начиналось с полной "клубничной" Луны. В это же время с неба исчезнет ярчайшая комета за 23 года Neowise, поскольку она постепенно улетает.

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