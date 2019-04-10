Сенсация: получено первое в истории "живое" фото черной дыры

Подробнейший фотоснимок черной дыры был получен в рамках проекта Event Horizon Telescope

Черная дыра выглядит как размытое оранжевое кофейное пятно Фото: Pixabay

В среду, 10 апреля, Национальный научный фонд США представил миру первое в истории изображение черной дыры, запечатленное "вживую". На снимке запечатлена сверхмассивная черная дыра в центре гигантской эллиптической галактики, называемой M87, расположенной на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли. Этот объект обладает невероятными размерами – примерно в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца. Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал Национального научного фонда США.

Первый в истории "живой" снимок черной дыры Фото: Live science

Уникальность фотоснимка в том, что до этого каждое изображение черной дыры было симуляцией или иллюстрацией, основанной на теоретических данных о наблюдаемых объектах. Подробнейший фотоснимок черной дыры был получен в рамках проекта Event Horizon Telescope, который объединил в себя 8 мощных радиотелескопов. Это событие является 100-процентным доказательством существования этих загадочных астрофизических объектов – раньше черные дыры на протяжении 50 лет были теорией.

Реальное изображение черной дыры, которая была неисчерпаемой темой для рассуждений Эйнштейна и Хокинга, стало явью. Особенность этих объектов в том, что внутри них прекращают действовать любые известные нам законы физики, в которых останавливается время, бесследно исчезает любая материя и свет, переставая существовать в известном нам физическом мире и оставляя после себя лишь воспоминания.

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"Противостояние теории с наблюдениями — это всегда драматический момент для теоретика. Мы испытали невероятное облегчение и гордость, когда осознали, что наблюдения так хорошо соответствуют нашим прогнозам", – прокомментировал астрофизик Лучано Реззолла из Университета им. Гете в Германии.

Как выглядит черная дыра

Черная дыра выглядит как размытое оранжевое кофейное пятно. Сам объект находится в середине, отбрасывая гигантскую. На самом деле мы не можем видеть саму черную дыру, потому что ее огромная гравитация не позволяет выявляться никакому обнаруживаемому излучению, поэтому она выглядит как непрозрачное пространство.

Сверхмассивная черная дыра M87 активна, что означает, что она окружена огромным аккреционным диском оранжевого цвета, состоящий из очень горячего, циркулирующего газа и пыли, медленно падающий в черную дыру. Этот диск испускает колоссальное количество радиации. Поскольку диск вращается, он выглядит ярче в тех местах, где он ближе к наблюдателю, и тускнеет при закате за черную дыру. Этот эффект был даже предсказан теорией относительности Эйнштейна.

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На данном этапе изображение получено с недостаточно высоким разрешением для измерения скорости вращения, но команда Национального научного фонда может сказать, что оно вращается по часовой стрелке.

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Напомним, что ранее в нашей галактике нашли "трубопровод" из черной дыры. Также космический телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной размером 664 мегапикселя

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