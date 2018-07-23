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Получено самое четкое изображение Нептуна с Земли

Телескоп Европейской Южной обсерватории получил самый четкий снимок планеты

Евгений Опанасенко
23 Июля 2018, 14:23
Фотографии с поверхности Земли впервые превзошли качество снимков с орбиты. Фото: MyShared.ru
Фотографии с поверхности Земли впервые превзошли качество снимков с орбиты. Фото: MyShared.ru

Европейская Южная обсерватория получила новую систему адаптивной оптики, которая позволила значительно улучшить качество получаемых фотографий из космоса.

Для тестирования была взята самая далекая планета Солнечной системы Нептун, и качество полученных снимков превзошло аналогичные фотографии, сделанные космическим телескопом "Хаббл". Об этом объявила пресс-служба Европейской Южной обсерватории.

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Фография с адаптивной оптикой (слева) и без (справа)
ЕSO/P. Weilbacher

"Пришло время, когда с земной поверхности изображения получаются более качественные, чем у Космического телескопа Хаббла NASA/ESA. Сочетание великолепной четкости изображений и спектроскопических возможностей приемника MUSE позволит астрономам изучать свойства космических объектов гораздо детальнее, чем прежде", – говорится в сообщении.

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Фотография с адаптивной оптикой с Земли (слева) и с орбитального телескопа Хаббл (справа).
ЕSO/P. Weilbacher

Подобная оптика позволяет убирать искажения от земной атмосферы, автоматически внося коррективы. Подобная технология позволит в дальнейшем получать изображения астрономических объектов в видимом диапазоне длин волн с четкостью, не уступающей орбитальным обсерваториям.

Напомним, что ранее в Солнечной системе обнаружили объекты из мира мертвых, а также астрономами был получен самый детальный снимок центра Млечного Пути.

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Источник: Популярная Механика
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