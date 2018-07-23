Получено самое четкое изображение Нептуна с Земли
Телескоп Европейской Южной обсерватории получил самый четкий снимок планеты
Европейская Южная обсерватория получила новую систему адаптивной оптики, которая позволила значительно улучшить качество получаемых фотографий из космоса.
Для тестирования была взята самая далекая планета Солнечной системы Нептун, и качество полученных снимков превзошло аналогичные фотографии, сделанные космическим телескопом "Хаббл". Об этом объявила пресс-служба Европейской Южной обсерватории.
"Пришло время, когда с земной поверхности изображения получаются более качественные, чем у Космического телескопа Хаббла NASA/ESA. Сочетание великолепной четкости изображений и спектроскопических возможностей приемника MUSE позволит астрономам изучать свойства космических объектов гораздо детальнее, чем прежде", – говорится в сообщении.
Подобная оптика позволяет убирать искажения от земной атмосферы, автоматически внося коррективы. Подобная технология позволит в дальнейшем получать изображения астрономических объектов в видимом диапазоне длин волн с четкостью, не уступающей орбитальным обсерваториям.
Напомним, что ранее в Солнечной системе обнаружили объекты из мира мертвых, а также астрономами был получен самый детальный снимок центра Млечного Пути.