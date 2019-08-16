Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пользователи в восторге от нововведения в Instagram Stories: что добавили

Stories для Instagram обзавелся новыми эффектами, которыми пользуется миллиард пользователей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:50
Spark AR Studio позволит каждому создать свою AR-маску для Instagram
Spark AR Studio позволит каждому создать свою AR-маску для Instagram
Фото: Unsplash

Для пользователей соцсети Instagram добавили потрясающее нововведение – возможность создавать собственные эффекты и фильтры для Stories при помощи дополненной реальности с использованием Spark AR Studio. Ранее возможность генерации AR-масок была доступна только разработчикам, но теперь ее сделали доступной всем желающим.

Смотрите также в сюжете о том, как Селена Гомес получила звание "Королева Инстаграма":

Компания выложила обучающие материалы, а также ссылку для загрузки программы Spark AR Studio, которая работает под Windows и macOS. Вместе с программой стоит также загрузить приложения Spark AR Player для iOS и Android — с их помощью можно проверять результаты на смартфоне. Пользователи уже в восторге от такой возможности.

Программа Spark AR Studio позволяет каждому создавать свои уникальные маски для Instagram
Программа Spark AR Studio позволяет каждому создавать свои уникальные маски для Instagram
Фото: The Verge

Однако создание собственных масок потребует небольших знаний в Adobe Photoshop, поэтому не каждый будет заниматься подобным творчеством. Тем не менее, те, кто не боятся сложностей, могут попробовать создать свою уникальную AR-маску для Instagram – подробную инструкцию составил сайт AIN.

Instagram также представила новую галерею эффектов от профессиональных художников. Для этого нужно пролистывать панель эффектов в Instagram Camera до конца и нажать кнопку "Просмотр эффекты". В компании подчеркнули, что фильтрам и эффектами пользуются более один миллиард пользователей в Facebook, Instagram и Messenger.

Напомним, что ранее в Instagram начали бороться с недостоверной информацией. А недавно по всей Восточной Европе прекратил работу Facebook и Instagram.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Facebook на Android появился темный режим: как включить Всемирная сеть блогов Tumblr меняет владельца У Instagram и WhatsApp будут новые названия Суд Евросоюза принял решение против кнопки "лайк" на сайтах
интернет соцсети Instagram социальная сеть
Источник: ain.ua
Реклама

Новости партнеров

Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Популярные статьи

Сегодня, 16:27Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:14Техно

В Арктике зафиксировали 34-градусную жару: климатологи ошеломлены

Сегодня, 08:26Fun

Невесту затравили в сети из-за неудачного маникюра на свадьбе: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:25Техно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

Вчера, 12:51Travel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаПсихология

Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаEvents

Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе
Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Бег и кофе: можно ли их совмещать
Бег и кофе: можно ли их совмещать
Дети выросли: звезды тогда и сейчас (32 фото)
Дети выросли: звезды тогда и сейчас (32 фото)
Об опасности ночных походов в туалет
Об опасности ночных походов в туалет
Носки, снимающие усталость ног: как работает такая одежда
Носки, снимающие усталость ног: как работает такая одежда
Прекрасні дами - хто надихає гравців Динамо і Шахтаря. Фото
Прекрасні дами - хто надихає гравців Динамо і Шахтаря. Фото