Пользователи в восторге от нововведения в Instagram Stories: что добавили

Stories для Instagram обзавелся новыми эффектами, которыми пользуется миллиард пользователей

Spark AR Studio позволит каждому создать свою AR-маску для Instagram Фото: Unsplash

Для пользователей соцсети Instagram добавили потрясающее нововведение – возможность создавать собственные эффекты и фильтры для Stories при помощи дополненной реальности с использованием Spark AR Studio. Ранее возможность генерации AR-масок была доступна только разработчикам, но теперь ее сделали доступной всем желающим.

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Компания выложила обучающие материалы, а также ссылку для загрузки программы Spark AR Studio, которая работает под Windows и macOS. Вместе с программой стоит также загрузить приложения Spark AR Player для iOS и Android — с их помощью можно проверять результаты на смартфоне. Пользователи уже в восторге от такой возможности.

Программа Spark AR Studio позволяет каждому создавать свои уникальные маски для Instagram Фото: The Verge

Однако создание собственных масок потребует небольших знаний в Adobe Photoshop, поэтому не каждый будет заниматься подобным творчеством. Тем не менее, те, кто не боятся сложностей, могут попробовать создать свою уникальную AR-маску для Instagram – подробную инструкцию составил сайт AIN.

Instagram также представила новую галерею эффектов от профессиональных художников. Для этого нужно пролистывать панель эффектов в Instagram Camera до конца и нажать кнопку "Просмотр эффекты". В компании подчеркнули, что фильтрам и эффектами пользуются более один миллиард пользователей в Facebook, Instagram и Messenger.

Напомним, что ранее в Instagram начали бороться с недостоверной информацией. А недавно по всей Восточной Европе прекратил работу Facebook и Instagram.

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