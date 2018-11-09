Пользователи Windows 10 жалуются на сбои активации

Microsoft обещает оперативно исправить проблему

Активация Windows 10 "слетает" у пользователей версии Pro. Фото: tenovi.net

Владельцы компьютеров с установленной и активированной Windows 10 Pro столкнулись с проблемой ее сбоя – лицензионный ключ деактивировался без видимых на то причин. Об этом сообщает множество пользователей в Reddit, причем проблема оказалась глобальной.

Во время работы за компьютером пользователи стали получать уведомление о том, что их ключ лицензионной версии Windows 10 Pro более недействителен. Другие отмечают, что им пришло уведомление о недействительности ключа для Windows 10 Pro, а лицензия якобы распространяется только на более дешевую Windows 10 Home.

Сообщение о сбое активации Windows 10 Pro Фото: techpowerup.com

Один из сотрудников службы поддержки сообщил, что Microsoft осведомлены об этой проблеме. Проблема со сбоем активации встречается в Японии, Корее, США и многих других странах. Причиной является временная неполадка с сервером активации Microsoft, а на исправление может уйти 1-2 дня.

"У наших клиентов существует проблема с активацией, которую наши инженеры сейчас решают. Пострадавшие клиенты увидят решение проблемы в течение следующих 24 часов. Затем пользователи могут продолжать использовать Windows 10 Pro, как обычно", – заявил директор компании Джефф Джонс.

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Напомним, что ранее Microsoft пересмотрели стоимость своих продуктов и взвинтили цены на Windows 10 для украинцев. Таким образом, вместо 100 долларов Windows 10 Home теперь стоит 139 долларов

Также Microsoft отказывается от умирающей операционной системы, чтобы бросить все силы на поддержку Windows 10.