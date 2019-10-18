Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Windows 7 Pro показывает своим пользователям уведомления о скором прекращении поддержки

Уведомления о "скорой смерти" Windows 7 Pro будут показываться на протяжении года Фото: Pexels

В этом году Microsoft начала присылать уведомления о прекращении поддержки для пользователей Windows 7 Home, информируя их о неизбежном завершении жизненного цикла операционной системы. В настоящее время компания распространяет эти уведомления для владельцев компьютеров под управлением Windows 7 Pro, за исключением устройств, которые подключены к домену через Active Directory, сообщает официальный блог Microsoft.

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Пользователи должны быть готовыми к тому, что "напоминание о смерти" будет демонстрироваться примерно раз в месяц на протяжении следующего года, чтобы мотивировать их на переход на более новые версии Windows 8.1 или Windows 10. Microsoft настоятельно рекомендует в течение года отказаться от устаревших операционных систем, пока есть время для плавного апгрейда, ведь поддержка Windows 7 была расширена до 13 октября 2020 года – в этот день выйдет последнее обновление.

Многие потребители не спешат отказываться от Windows 7. Их опасения являются вполне оправданными, учитывая очень плохую репутацию Microsoft с проблемными обновлениями для Windows 10, которые вызывают бесконечные проблемы.

Напомним, что ранее эксперты признали Windows XP и Windows 7 самыми опасными в мире.

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