Популяция пчел находится под угрозой вымирания

От опыления растений зависит много продовольственных культур нашей планеты

Пчелы находятся под угрозой. Фото: pixabay

Ученые заявили о возможном вымирании популяции пчел на Земле. Такие прогнозы дали исследователи из ФАО и программы ООН по защите окружающей среды. Причиной является глобальное потепление и пестициды, а последствия – глобальные. Ведь от этих насекомых больше-всего зависит процесс опыления растений, а соответственно и рост продукта, продаж, прибыли и так далее.

20 мая был официальный День пчел. Ученые заявили, что от опыления растений зависит очень много продовольственных культур на нашей планете.

Пчелы, как и всякие бабочки, жуки, птицы и летучие мыши, помогают растениям опыляться и размножаться. Сейчас же из-за ряда факторов могут исчезнуть 35 процентов всех опылителей.

Вымирание пчел связано с распространением пестицидов и глобальным потеплением. О них начали говорить впервые в 1960-х годах в Европе, но затем в 1998 году процесс сильно ускорился.

Ученые порекомендовали отказываться от пестицидов, ведь они несут большую опасность для насекомых и животных и могут приводить в дальнейшем к заражению ульев. Кроме того, животные могут переносить вредные вещества из растения на растение, а потом погибать и сами.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже: