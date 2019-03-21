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Популярная игра Call of Duty появится на смартфонах

Игра Call of Duty: Mobile будет полностью бесплатной и ориентированной на мультиплеер

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:25
Call of Duty: Mobile будет доступна на iOS и Android
Call of Duty: Mobile будет доступна на iOS и Android
Фото: Techadvisor

Игровая компания Activision представила новую игру Call of Duty: Mobile, которая адаптирована специально под мобильные игровые платформы. Call of Duty: Mobile будет распространяться бесплатно, включая донат и прочие особенности мобильного гейминга.

При этом, разработчики Call of Duty: Mobile обещают игрокам красивую и современную графику уровня игровых приставок. Приятной особенностью игры будет то, что в ней появятся карты из серий Modern Warfare и Black Ops, а также будут доступны несколько игровых режимов. Но в мобильной версии популярного шутера не будет сюжета, а исключительно многопользовательские сражения.

Помимо известных карт, разработчики пообещали знакомых персонажей из франшиз Modern Warfare и Black Ops, мы наверняка встретим капитана Прайса. На старте будут доступны два режима: Team Deathmatch и Frontline. Новые карты и режимы будут добавляться в игру постепенно.

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В ближайшие несколько месяцев начнется закрытый бета-тест, в котором можно принять участие, заполнив форму в Google Play. После публичного запуска игра будет доступна бесплатно для игроков на Android и iOS.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Напомним, что ранее Sony разрешила играть на iPad и iPhone в игры от PlayStation 4. А вчера Google анонсировала новый сервис будущего.

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Источник: iguides.ru
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