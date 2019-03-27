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Популярную игру Morrowind раздают бесплатно: как скачать

В честь 25-летия великой игровой серии The Elder Scrolls компания Bethesda позволяет скачать игры бесплатно

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:29
The Elder Scrolls 3: Morrowind можно скачать бесплатно до 31 марта
The Elder Scrolls 3: Morrowind можно скачать бесплатно до 31 марта
Фото: Канобу

Одна из самых популярных игровых франшиз в жанре ролевых игр The Elder Scrolls отмечает в этом месяце свое 25-летие. Издатель Bethesda решила отпраздновать 25-ю годовщину серии подарив фанатам бесплатные копии самой лучшей частью серии The Elder Scrolls: Morrowind.

Скриншот из оригинального The Elder Scrolls 3: Morrowind

Помимо бесплатной копии The Elder Scrolls 3: Morrowind, поклонники серии получат бесплатную игру в игре для The Elder Scrolls Legends, а также набор украшений скандинавской тематики для Skyrim. Из-за большого наплыва желающих получить бесплатный подарок от Bethesda, студия решила продлить акцию невиданной щедрости до 31 марта.

Скриншот из The Elder Scrolls Online в регионе Morrowind

Чтобы скачать игру The Elder Scrolls 3: Morrowind бесплатно, загрузите себе клиент Bethesda.net (или войдите на сайт), заведите себе аккаунт или авторизируйтесь, затем введите код предложения "TES25TH-MORROWIND" (без кавычек). Следует напомнить, что это клиентский код Bethesda.net, поэтому он не подходит для Steam, Epic Games Store или любые другие платформы цифровой дистрибуции.

Кроме того, компания начала распродажу цифровых копий игр The Elder Scrolls и устроила бесплатные дни игры в многопользовательской TES Online. Попробовать MMO-версию можно с 28 марта по 3 апреля.

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Напомним, что последняя игра от Bethesda оказалась провальной – игроки ставят Fallout 76 разгромные оценки и гневные отзывы. Также напомним, что серверы Counter-Strike заражены вирусами.

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Источник: TechSpot
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