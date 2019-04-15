Популярную игру PUBG Mobile приравняли к наркотикам

Игра в PUBG Mobile на территории Непала стала наказуемым деянием

PUBG Mobile запрещен на территории Непала Фото: TechSpot

Виртуальные поля сражений безумно популярной мобильной версии игры PlayerUnknown’s Battlegrounds были заблокированы в Непале. В этой стране PUBG официально запрещена, а попытка в нее сыграть будет преследоваться по закону – игру по опасности приравняли к наркотикам. Запрет мотивирован требованием "остановить мобильную наркоманию и противодействию насилия в видеоиграх". Таким образом, за попытку поиграть в PUBG Mobile через VPN в Непале геймера могут реально арестовать. Сообщает TheHimalayanTimes.

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Главный интендант полиции Непала Дирадж Пратап Сингх получил восемь писем из разных школ и 25 писем от родителей с жалобами на демонстрацию немотивированного насилия в PUBG Mobile, что стало последней каплей для местных органов власти. Игру просто запретили в стране, чтобы защитить молодежь от тлетворного влияния виртуального насилия. Психиатры также согласились, что PUBG слишком опасен для детей, вызывая психологическую зависимость и повышение уровня агрессии.

Интендант отправился в окружной суд Катманду и попросил одобрения о запрете игры на территории всей страны. Выслушав доводы полиции, заключения психиатров, изучив жалобы родителей, а также приняв во внимание тот факт, что PUBG Mobile запретили во многих странах мира за "вызывание немотивированной агрессии у детей", суд в итоге одобрил запрет игры в Непале.

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11 апреля суд направил письмо в Национальное управление электросвязи Непала с требованием немедленно запретить PUBG Mobile среди всех интернет-провайдеров, операторов мобильной связи и сетевых провайдеров в стране. По состоянию на сегодняшний день игра в PUBG Mobile на территории Непала стала наказуемым деянием.

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