Популярный мессенджер запустили на кнопочных телефонах

WhatsApp адаптировали под кнопочные аппараты Jio Phone на платформе KaiOS

WhatsApp заработал на дешевых телефонах. Фото: VentureBeat

Кнопочные телефоны теперь могут обмениваться сообщениями не только через SMS, но и через мобильное приложение популярного мессенджера WhatsApp. Правда, работает он не на всех телефонах, а на аппаратах Jio Phone на платформе KaiOS.

Телефон Jio Phone Фото: VentureBeat

Такие телефоны продаются только на территории Индии, поэтому их адаптировали под пользователей этой страны, большая часть населения которой не может себе позволить современный смартфон и довольствуется дешевыми кнопочными аппаратами.

Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.

Напомним, что ранее Android получил долгожданную возможность от iPhone в виде темной темы. А изменение в WhatsApp вызвало восторг у пользователей.