Популярный мессенджер запустили на кнопочных телефонах
WhatsApp адаптировали под кнопочные аппараты Jio Phone на платформе KaiOS
Кнопочные телефоны теперь могут обмениваться сообщениями не только через SMS, но и через мобильное приложение популярного мессенджера WhatsApp. Правда, работает он не на всех телефонах, а на аппаратах Jio Phone на платформе KaiOS.
Такие телефоны продаются только на территории Индии, поэтому их адаптировали под пользователей этой страны, большая часть населения которой не может себе позволить современный смартфон и довольствуется дешевыми кнопочными аппаратами.
.@WhatsApp on #JioPhone. Coming on 15th August, 2018. #JioDigitalLife #RILAGM pic.twitter.com/JcggYS8OBq— Reliance Jio (@reliancejio) 5 июля 2018 г.
Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.
Напомним, что ранее Android получил долгожданную возможность от iPhone в виде темной темы. А изменение в WhatsApp вызвало восторг у пользователей.