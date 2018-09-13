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Популярный мессенджер запустили на кнопочных телефонах

WhatsApp адаптировали под кнопочные аппараты Jio Phone на платформе KaiOS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
WhatsApp заработал на дешевых телефонах. Фото: VentureBeat
WhatsApp заработал на дешевых телефонах. Фото: VentureBeat

Кнопочные телефоны теперь могут обмениваться сообщениями не только через SMS, но и через мобильное приложение популярного мессенджера WhatsApp. Правда, работает он не на всех телефонах, а на аппаратах Jio Phone на платформе KaiOS.

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Телефон Jio Phone
Фото: VentureBeat

Такие телефоны продаются только на территории Индии, поэтому их адаптировали под пользователей этой страны, большая часть населения которой не может себе позволить современный смартфон и довольствуется дешевыми кнопочными аппаратами.

Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.

Напомним, что ранее Android получил долгожданную возможность от iPhone в виде темной темы. А изменение в WhatsApp вызвало восторг у пользователей

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Источник: Mashable
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