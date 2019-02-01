Популярный сервис Google изменился до неузнаваемости

Приложение Gmail для Android и iOS получит улучшенный внешний вид в стиле Material Design

Новый дизайн Gmail вскоре будет доступен для Android и iOS Фото: World News Network

Google показал обновленный дизайн интерфейса для мобильной версии Gmail, который включает в себя новый подход к визуальный реализации, а также несколько дополнительных функций.

В улучшенном Gmail пользователи смогут быстро просматривать вложения, вроде фотографий, без необходимости открывать письмо и перечитывать весь текст, – об этом сообщает в блоге Google менеджер по продуктам Gmail Николас Рэй. Кроме этого, в мобильную версию будет добавлено большое оповещение о возможном фишинге.

Слева – старый дизайн, справа – новый в стиле Material Design

Читайте также Приложение от Google уничтожает мемы на смартфоне

Что касается внешнего вида, то использование Material Theme в Gmail заменит красную панель удобной белой формой с поиском по письмам, а также добавлением иконки пользователя для быстрого переключения между несколькими учетными записями. Также изменилась кнопка "Создать письмо", которая ранее была красного цвета с изображением ручки – теперь она сменила окрас на белый, а внутри красуется большой значок плюса, залитый градиентом в фирменные цвета Google.

Основная навигация Gmail для Android не изменилась. Были лишь обновлены иконки под стиль Material Theme, состоящий из жирных контуров и полых интерьеров, в то время как кнопки "Ответа" и "Переслать" получили окантовку со слабыми серыми контурами. Еще один обновленный элемент – плавающее сендвич-меню с функцией отмены различных действий.

Читайте также Google окончательно прекращает поддержку популярного сервиса

Как отмечается в блоге, новый дизайн Gmail для мобильных устройств ожидается в ближайшие недели для всех пользователей iOS и Android.

В Украине заработала пробная версия электронного суда:

Напомним, что ранее Google назвала дату презентации Android 10.0. В то же время, Android получил функцию, которой позавидуют владельцы iPhone.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram