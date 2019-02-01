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Популярный сервис Google изменился до неузнаваемости

Приложение Gmail для Android и iOS получит улучшенный внешний вид в стиле Material Design

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Новый дизайн Gmail вскоре будет доступен для Android и iOS Фото: World News Network
Новый дизайн Gmail вскоре будет доступен для Android и iOS
Фото: World News Network

Google показал обновленный дизайн интерфейса для мобильной версии Gmail, который включает в себя новый подход к визуальный реализации, а также несколько дополнительных функций.

В улучшенном Gmail пользователи смогут быстро просматривать вложения, вроде фотографий, без необходимости открывать письмо и перечитывать весь текст, – об этом сообщает в блоге Google менеджер по продуктам Gmail Николас Рэй. Кроме этого, в мобильную версию будет добавлено большое оповещение о возможном фишинге.

Слева – старый дизайн, справа – новый в стиле Material Design

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Что касается внешнего вида, то использование Material Theme в Gmail заменит красную панель удобной белой формой с поиском по письмам, а также добавлением иконки пользователя для быстрого переключения между несколькими учетными записями. Также изменилась кнопка "Создать письмо", которая ранее была красного цвета с изображением ручки – теперь она сменила окрас на белый, а внутри красуется большой значок плюса, залитый градиентом в фирменные цвета Google.

Основная навигация Gmail для Android не изменилась. Были лишь обновлены иконки под стиль Material Theme, состоящий из жирных контуров и полых интерьеров, в то время как кнопки "Ответа" и "Переслать" получили окантовку со слабыми серыми контурами. Еще один обновленный элемент – плавающее сендвич-меню с функцией отмены различных действий.

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Как отмечается в блоге, новый дизайн Gmail для мобильных устройств ожидается в ближайшие недели для всех пользователей iOS и Android.

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Источник: 9to5google
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