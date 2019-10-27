Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

Объем прошивки Xiaomi MIUI 11 на Android 10 достиг 2 ГБ, а также работает крайне нестабильно

Android 10 доступен для Xiaomi Mi 8 SE, но не всем Фото: Gizchina

В прошлом месяце Android 10 стал доступен для некоторых смартфонов Xiaomi, но неофициально. Теперь пришла очередь полноценного обновления смартфонам китайского производителя. Модель Xiaomi Mi 8 SE пару недель назад уже получила обновление с оболочкой MIUI 11, но тогда она работала на старой Android 9.0 Pie. На днях китайский производитель перевел MIUI 11 для Mi 8 SE на Android 10.

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В Китае владельцы Xiaomi Mi 8 SE обнаружили, что для их мобильных устройств стала доступна оболочка MIUI 11 9.10.23, в основе которой лежит новейшая Android 10, но только в бета-версии. Таким образом модель Mi 8 SE стала одним из первых смартфонов Xiaomi с новой операционной системой. Объем прошивки на основе Android 10 достиг 2 ГБ, что заметно больше стабильной MIUI 11 на базе Android 9.0, которая весила "всего" около 700 МБ.

MIUI 11 на основе Android 10 (бета-версия), которая занимает 2 ГБ Фото: iThome

Те, кто является участником программы бета-тестирования, могут инсталлировать ее на свой смартфон, но на текущий момент обновление крайне сырое и нестабильное. Источник отмечает, что у некоторых приложений наблюдаются проблемы с совместимостью после перехода на Android 10. Также обновление все еще недоступно для пользователей глобальной версии MIUI 11.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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