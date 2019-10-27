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Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

Объем прошивки Xiaomi MIUI 11 на Android 10 достиг 2 ГБ, а также работает крайне нестабильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40
Android 10 доступен для Xiaomi Mi 8 SE, но не всем
Android 10 доступен для Xiaomi Mi 8 SE, но не всем
Фото: Gizchina

В прошлом месяце Android 10 стал доступен для некоторых смартфонов Xiaomi, но неофициально. Теперь пришла очередь полноценного обновления смартфонам китайского производителя. Модель Xiaomi Mi 8 SE пару недель назад уже получила обновление с оболочкой MIUI 11, но тогда она работала на старой Android 9.0 Pie. На днях китайский производитель перевел MIUI 11 для Mi 8 SE на Android 10.

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В Китае владельцы Xiaomi Mi 8 SE обнаружили, что для их мобильных устройств стала доступна оболочка MIUI 11 9.10.23, в основе которой лежит новейшая Android 10, но только в бета-версии. Таким образом модель Mi 8 SE стала одним из первых смартфонов Xiaomi с новой операционной системой. Объем прошивки на основе Android 10 достиг 2 ГБ, что заметно больше стабильной MIUI 11 на базе Android 9.0, которая весила "всего" около 700 МБ.

MIUI 11 на основе Android 10 (бета-версия), которая занимает 2 ГБ
MIUI 11 на основе Android 10 (бета-версия), которая занимает 2 ГБ
Фото: iThome

Те, кто является участником программы бета-тестирования, могут инсталлировать ее на свой смартфон, но на текущий момент обновление крайне сырое и нестабильное. Источник отмечает, что у некоторых приложений наблюдаются проблемы с совместимостью после перехода на Android 10. Также обновление все еще недоступно для пользователей глобальной версии MIUI 11.

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Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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Источник: iThome
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