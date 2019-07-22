Портит все: обновление Windows 10 удаляет фотографии и ломает Photoshop

У свежего обновления для Windows 10 обнаружено огромное количество проблем – оно буквально "портит все"

Новый патч ломает шрифты и не показывает фото на компьютере Фото: Unsplash

Частый и скорый выпуск разнообразных обновлений не лучшим образом сказывается на стабильности работы Windows 10, снижая к ней доверие пользователей. В 2018 году патч для Windows 10 версии 1809 удалял личные файлы, и это казалось катастрофой, то новое обновление для 1903 может побить антирекорд по количеству создаваемых проблем пользователям.

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На днях для майского обновления Windows 10 был выпущен очередной патч, который выводит из строя Bluetooth модули, вызывает проблемы с работой старого оборудования, отключает звук и ночной режим. Как выяснилось, это далеко не самые большие проблемы патча 1903.

Windows 10 "удаляет" снимки на компьютере – не работает их предпросмотр Фото: Reddit

Пользователь Reddit под ником Stable_Cable сообщил о том, что обновление Windows 10 ломает шрифты и не показывает фото на его компьютере. Парень был неприятно удивлен, когда после установки патча и последующей перезагрузки многие шрифты были удалены, а сама операционная система работала нестабильно.

Вот так выглядит Adobe Photoshop после обновления – отсутствует текст элементов меню Фото: Reddit

Более того, исчезли имена файлов и папок на рабочем столе. Позже они с трудом проявились, но лишь частично. Проблема со шрифтами коснулась программы Adobe Photoshop, которая отказывалась работать. Попытка посмотреть фотографии на компьютере тоже не увенчалась успехом, ведь фото не открывались и не показывались на предварительном просмотре в файловой системе.

Исчезает текст названий иконок на рабочем столе WIndows 10 Фото: Reddit

"Обновление для Windows 10 1903 испортило буквально ВСЕ", – так назвал свою тему пользователь Reddit.

Техподдержка ничем не смогла помочь пострадавшему пользователю, и он попытался найти решение в Интернете, в частности на популярном американском ресурсе Reddit. Вывод многих участников был простым и радикальным – полная переустановка Windows.

Напомним, что ранее Micrsoft начала принуждать пользователей устанавливать опасные обновления, даже если они грозят нестабильно работать. А на прошлой неделе украинец обворовал Microsoft на 10 миллионов долларов.

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