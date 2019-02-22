Посетители Facebook оказались в опасности из-за браузера Edge

Браузером от Microsoft опасно пользоваться посетителям известной социальной сети

Edge позволяет Facebook выполнять любой Flash-контент без одобрения пользователя Фото: Windows Central

В браузере Microsoft Edge эксперты из Google обнаружили опасную ошибку, которая приводит к автоматическому запуску Flash-контента в Facebook. Ошибка заключается в том, что несмотря на ограничение правила click-to-play (запуск контента только по нажатию), у Edge это правило не срабатывает, когда пользователь находится в социальной сети без предварительного одобрения, сообщает издание Хакер.

Ошибку обнаружил эксперт Google Project Zero Иван Фратрик. Он описывал проблему как XSS-уязвимость, позволявшую любому сайту обойти правило click-to-play и запускать Flash-контент.

TWITTER— Ivan Fratric (@ifsecure) February 19, 2019

После того как Фратрик сообщил инженерам Microsoft об ошибке, в феврале вышло исправление, которое исправило большую часть проблем. До февраля 2019 года тайный белый список содержал 58 записей, в том числе домены и поддомены официального сайта Microsoft, MSN, музыкального сервиса Deezer, Yahoo и китайской социальной сети QQ. Однако осталось лишь два домена, на которых ошибка все еще проявлялась.

Несмотря на неактивный переключатель, Flash-контент все равно выполняется на Facebook Фото: Сегодня

Текущая версия Edge позволяет Facebook выполнять любой Flash-контент размером более 398×298 пикселей и размещенный на https://www.facebook.com и https://apps.facebook.com. По мнению специалистов, Edge разрешает Facebook такое поведение из-за многочисленных старых Flash-игр социальной сети.

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Журналисты издания ZDNet приводят комментарий представителей Facebook. Те утверждают, что никогда не просили Microsoft о подобных уступках и сами настраивают на удалении доменов социальной сети из белого списка.

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Напомним, что ранее Microsoft уличили во лжи о скорости браузеров – эксперты усомнились в лидерстве Edge. С другой стороны, у браузера Edge появилась очень полезная возможность – он научился распознавать фейки в Интернете.

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