Последняя презентация Apple в 2020 году: что интересного покажут и где смотреть трансляцию

Ожидается, что компания покажет ноутбуки на основе принципиально нового процессора

Американская корпорация Apple 10 ноября в 20:00 по киевскому времени проведет третью осеннюю онлайн-презентацию в 2020 году. На мероприятии под названием One More Thing ("Еще кое-что") компания, вероятно, покажет ноутбуки на основе принципиально нового процессора – фирменной SoC Apple на базе ARM, пишет издание Bloomberg.

Также ожидается, что Apple представит игровую телеприставку Apple TV, очки дополненной реальности Apple Glass и беспроводную зарядную станцию AirPower. Кроме этого, фанаты ждут анонса умных маячков AirTag (их можно крепить на разные предметы, что облегчит их поиск в пространстве) и нашумевших накладных наушников AirPods Studio.

AirPods Studio

Фото: appleinsider

Трансляцию покажут из Apple Park, а посмотреть ее можно будет среди прочего и на сайте Apple.

Напомним, в сентябре Apple представила Apple Watch Series 6, SE, обновление iPad и iPad Air, а также новый сервис Apple Fitness+ и подписку Apple One.

Октябрьская презентация оказалась почти целиком посвящена iPhone: компания показала четыре новых модели с поддержкой 5G и OLED-экранами – 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max.

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