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Практические советы по самостоятельному монтажу акустики

Подобрать оптимальную акустическую систему для автомобиля не так просто, как может казаться на первый взгляд

Самые современные системы требуют профессионального вмешательства. Только специалисты могут выбрать места фиксации, согласовать номенклатуру и мощность динамиков в салоне автомобиля.

Как показывает практика, автоакустика здесь работает совсем иначе, чем в помещениях или на открытых пространствах. Но есть несколько простейших советов, выполнение которых позволит добиться вполне приемлемого звучания при самостоятельной установке оборудования. На какие параметры нужно обращать внимание?

Питание

Современные динамики крайне негативно реагируют на просадки напряжения и силы тока – составление плана подключения рекомендуется начинать с решения этой проблемы. Для динамиков средней мощности допустимо использовать специальные накопители. Они сглаживают резкие скачки напряжения и защищают аккумуляторы от чрезмерно быстрого разряда.

Очень мощное оборудование рекомендуется подключать к дополнительной батарее, особенно если его планируется включать при неработающем двигателе. И еще один важный момент: сечение силовых кабелей следует подбирать внимательно, в противном случае они могут стать причиной коротких замыканий со всеми негативными последствиями.

Громкость

Производители акустики указывают в технических характеристиках её номинальную и пиковую мощность. Надо знать, что второй показатель используется как маркетинговый ход: в таком режиме устройства не работают. Для автомобиля достаточно мощности звуковых волн до 90 дБ. Увеличение параметра на 10 дБ означает, что громкость возрастает примерно в три раза. Если акустика имеет более 100 дБ, то ее нужно использовать на улице, не стоит переплачивать деньги за то, что никогда не будет использоваться в автомобиле.

Модель и возможности усилителя

По всем показателям усилитель должен немного превосходить колонки, это даст ему возможность работать в нормальном режиме и не допускать критических перегрузок. Особое внимание следует уделять и индивидуальным настройкам звука, выполнять их можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Головное устройство

Потому и имеет такое название, что оказывает очень важное влияние на все показатели. Дешевые модели никогда не смогут качественно воспроизводить звуки – рекомендуется покупать товары известных мировых брендов.

Еще один важный совет – выбрать правильное размещение всех компонентов системы: они должны работать слаженно и не создавать друг для друга помех.

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