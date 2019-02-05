Представлен концепт iPhone SE 2: фото

Apple готовит наследника популярной модели iPhone SE

Пользователи нашли сходство даже с Xiaomi Mi A2 Фото: techgarage.blog

В Сети появились фотографии iPhone SE 2, который еще не анонсирован Apple. Правда, это не официальные снимки, а лишь концепт латвийского дизайнера Бенджамина Гескина, который поделился своими творческими идеями на тему "как бы мог выглядеть iPhone мечты" в блоге TechGarage.

По мнению автора, iPhone SE 2 должен совмещать в себе черты iPhone X, но формой походить на классическую модель SE: монобровь, безрамочный дизайн и стеклянная задняя панель. Правда, пользователи нашли сходство даже с Xiaomi Mi A2.

По данным TechGarage, iPhone SE 2 должен получить больший дисплей по размеру с диагональю 4,7 дюйма, а вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID предлагает использовать распознавание лиц Face ID, а чтобы сохранить доступную цену, Apple Должна отказаться от дорогой технологии определения силы нажатия 3D Touch.

Появление подобного рендера не беспочвенны. В Интернете уже давно ходят слухи о том, что Apple готовит наследника популярной модели iPhone SE, поскольку это последний классический Айфон, который поддерживается компанией и ему уже давно пора "на пенсию".

Иван Дорн презентовал клип снятый на смартфон:

Напомним, что ранее эксперты прогнозировали, что новый iPhone 11 вернется к классическому дизайну. Прошлый раз Apple выбросила на прилавки уцененные iPhone 8 Plus, которые раскупили за день.

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