Презентация Apple 2018: где смотреть
12 сентября пройдет ежегодная презентация новинок от Apple – самое главное событие в мире технологий. Компания не меняет своей традиции не раскрывать тайны будущих проектов, но ряд мировых СМИ все же смогли приоткрыть завесу тайн о том, что же Apple готовится показать: три новых смартфона iPhone XS, iPhone 9 и iPhone XS Max.
Официальная презентация Apple 2018 начнется в 10:00 по местному времени или в 20:00 по Киевскому времени. Увидеть ее можно будет на официальном сайте Apple, но трансляция будет работать только в браузере Safari (версии 8.0 и выше), а также через Microsoft Edge в Windows 10.
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Также 12 сентября будет представлено новое поколение "умных" часов Apple Watch Series 4, которые получат увеличенный на 15% дисплей и разрешение экрана до 480х390 пикселей, при этом часы будут обладать такими же габаритами.
Вероятно, что вместе с новыми часами и iPhone Apple покажет улучшенный iPad Pro 2018. С уменьшенным дисплеем до 11 дюймов и с тонкими рамками вместе с функцией разблокировки с помощью лица Face ID.
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Напомним, что ранее СМИ сообщали информацию о новом процессоре iPhone X 2018, однако цена iPhone X Plus шокировала экспертов.