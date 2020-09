Презентация Apple Event-2020: ТОП-7 главных сюрпризов мероприятия

Команда Apple огорчила отсутствием iPhone 12, но презентовала другие новинки: Watch Series 6, новые iPad и iPad Air, а также подписочный сервис Apple One

15 сентября прошла долгожданная онлайн-презентация Apple Event-2020. Вместо ожидаемого iPhone 12, который оказался "не готов" к мероприятию, Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов.

Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.

Посмотреть полное видео онлайн-трансляции на Сегодня.Lifestyle:

Apple Watch Series 6

Apple анонсировала Watch Series 6. Они получили новый датчик здоровья для измерения насыщения крови кислородом. Watch Series 6 также оснащены новым чипом S6, который, по словам Apple, является 2-ядерным процессором на основе A13 Bionic в iPhone 11. Apple заявляет, что экран смарт-часов стал в 2,5 раза ярче на открытом воздухе, а также обладает постоянно включенным альтиметром.

Apple Watch Series 6 Фото: Apple

Series 6 представлена ​​в нескольких новых цветах, включая синий алюминиевый корпус, золотую нержавеющую сталь, серую нержавеющую сталь, называемую "графитом", а также впервые появилась модель Apple Watch Product Red в красном исполнении. Появился ряд новых циферблатов.

Apple также анонсировала новый тип браслета под названием Solo Loop. Это эластичная силиконовая петля без застежки. Она доступна в нескольких размерах и семи разных цветах. Также есть плетеный браслет, доступный в пяти цветах. Apple Watch Series 6 стартует от 399 долларов за версию с GPS, а в продаже они появятся 18 сентября. Цена в Украине стартует от 14999 гривен.

Apple Watch SE

Apple Watch SE Фото: Apple

Apple также представила более дешевые часы под названием Apple Watch SE. У них есть богатый набор функций, как у Series 6, в том числе встроенный акселерометр, гироскоп, постоянно включенный высотомер, но работает он на более простом чипе S5, используемый в прошлогодней модели Series 5. Примечательно, что отсутствует постоянно включенный дисплей, который был у Series 5.

Apple Watch SE предлагается по цене от 279 долларов (в Украине от 10999 гривен), а поступят в продажу они с 18 сентября. Но у Apple есть еще более дешевая версия смарт-часов: старые Watch Series 3 теперь продаются по цене от 199 долларов.

Урезанная комплектация

На Apple Event Тим Кук упомянул, что в комплекте с Apple Watch теперь не будет адаптера питания USB. По замыслу Apple, это поможет уменьшить воздействие на окружающую среду. Хотя по мнению экспертов, это просто способ удешевления устройств. Также такое решение может намекать на то, что у будущих iPhone 12 адаптер тоже не будет идти в комплекте, также как не будет и наушников.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

iPad Air

iPad Air 2020 Фото: Apple

Apple представила новый iPad Air 2020 с полноэкранным дизайном, как у iPad Pro. У него большой 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360 x 1640 пикселей. Чтобы дать больше пространства дисплею, Apple переместила кнопку Home с Touch ID с передней части устройства на верхний торец. В новом iPad Air также есть новый чип, разработанный Apple: 6-ядерный A14 Bionic – он же будет использоваться в iPhone 12.

Что касается камер, у планшета такая же 12-мегапиксельная задняя камера, что и у iPad Pro, но с улучшенной стабилизацией видео, а также фронтальная 7-мегапиксельная камера FaceTime HD. Порт Lightning был заменен на USB-C с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. Новый iPad Air доступен в пяти цветах: небесно-голубом, зеленом, серебряном, космическом сером и розовом золоте. Стоит новинка от 599 долларов (в Украине от 26999 гривен). Apple заявляет, что iPad Air 2020 будет доступен в следующем месяце.

iPad 8-го поколения

iPad 8-го поколения Фото: Apple

Apple анонсировала новый iPad 2020 восьмого поколения, который получил такой же дизайн, что и его предшественник 2019 года, с большими верхней и нижней лицевыми панелями и кнопкой Touch ID на передней панели. Внутри его оснастили более быстрым чипом A12 Bionic от iPhone XS. Цена iPad 2020 стартует от 329 долларов, а поступит он в продажу в пятницу, 18 сентября. В Украине iPad стартует по цене от 11999 гривен.

Apple запускает новую услугу подписки премиум-класса под названием Fitness+. Хотя она интегрируется с iPhone, iPad и Apple TV, Apple заявляет, что в первую очередь сервис создан для Apple Watch. Fitness+ предлагает 10 различных типов тренировок, включая йогу, езду на велосипеде и танцы. Компания заявляет, что новые тренировки будут добавляться еженедельно. Сервис будет запущен до конца года. Стоимость составит 9,99 долларов в месяц или за 79,99 долларов в год.

Apple One

Apple One Фото: Apple

Apple объявила о выпуске новых пакетов в рамках единой подписки Apple One. Самый дешевый пакет стоит 14,95 долларов в месяц с Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и 50 ГБ хранилища iCloud. Семейный план добавляет 200 ГБ хранилища iCloud к этой линейке за 19,95 долларов в месяц, и им можно пользоваться до шести человек. Пакет Premier добавляет Apple News Plus, Fitness Plus и 2 ТБ хранилища iCloud за 29,95 долларов в месяц – им также могут пользоваться до шести человек.

Напомним, что ранее Apple собиралась покончить с iPhone XR и нашла достойную замену. В то же время iPhone 12 оказался не готов к сентябрьской презентации Apple.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться