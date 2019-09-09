Презентация Apple iPhone 11: где смотреть онлайн трансляцию

Apple покажет новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R 10 сентября в 20:00 по киевскому времени

10 сентября в 20:00 по киевскому времени начнется ежегодная презентация новинок от Apple, на которой будет представлен новый iPhone. По слухам, компания покажет сразу три смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R. Ожидается, что новые смартфоны получат значительные обновления со времен iPhone X.

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Также презентация 10 сентября будет знаменательна тем, что Apple наконец-то решила сама транслировать свою презентацию на YouTube в дополнение к обычным трансляциям через веб-сайт Apple и приложение tvOS. Посмотреть ее можно и на нашем сайте.

Разнообразие утечек информации касательно новых iPhone дало представление о том, как будут выглядеть смартфоны семейства iPhone 11. Самым значительным изменением являются фотокамеры – впервые в модельном ряде Айфонов будет использоваться тройной фотосенсор с широкоугольным объективом от Sony. Apple использует 12 МП объективы для каждой камеры на задней панели, а также улучшениям подвергнется фронтальная модель – ее разрешение будет увеличено с 7 МП до 12 МП с возможностью замедленной съемки со скоростью 120 к/с.

Тройная фотокамера iPhone 11 Фото: Business Insider

Кроме того, iPhone будет копировать новые функции беспроводной зарядки Samsung и Huawei, которые позволяют способом заряжать другие устройства, вроде Apple Watch. Говоря о зарядке, устройства могут также поставляться со значительно более быстрым 18 Вт блоком, который в настоящее время продается отдельно. В качестве бонуса добавлен новый движок Taptic, заменяющий 3D Touch.

Завершает обновления новый процессор A13 Bionic, потенциально предлагающий на 20% увеличенную и без того фантастическую производительность, а также iOS 13, которая продемонстрировала улучшения автономности.

iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R Фото: The Verge

Но что с годами у Apple не меняется, так это цены. Как сообщает The Verge, iPhone 11R будет предлагаться по цене 750 долларов с 6,1-дюймовым дисплеем, а iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут стоить 1000 и 1100 долларов соответственно, с экранами 5,8 и 6,5 дюймов. В продажу новинки поступят 20 сентября – ровно через 10 дней после их официального анонса.

Кроме новой линейки iPhone Apple должна показать следующую версию "умных" часов Apple Watch 4, официально представить сервис потокового видео Apple TV, а также стриминговый игровой сервис Apple Arcade.

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Есть мнение, что команда Тима Кука представит новый 10,2-дюймовый iPad вместе с новым 16-дюймовым MacBook Pro. Однако это маловероятно, так как подобные устройства Apple, как правило, анонсирует во второй половине осени.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов даже будучи неанонсированным.

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