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Презентация Apple: компания показывает пустой зал

Apple показывает таинственный стрим из пустого зала для презентаций

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:27
Apple показывает зрителям пустой зал за сутки перед презентацией
Apple показывает зрителям пустой зал за сутки перед презентацией
Фото: Mashable

Вечером 25 марта Apple проведет грандиозную презентацию, которая пройдет под слоганом It's show time ("Время шоу"). Как уверяют в агентстве Reuters, компания покажет новый видеосервис, связанный с сериалами, фильмами, играми и публикациями крупных СМИ. Сама презентация состоится в "Театре Стива Джобса".

Apple стримит пустой зал "Театра Стива Джобса"
Apple стримит пустой зал "Театра Стива Джобса"
Фото: Apple

Однако вместо традиционного томного ожидания, Apple внезапно запустила таинственный стрим за сутки до начала официального презентации. Онлайн-трансляция демонстрирует пустой зал из разных ракурсов. Периодически на сцене появляются люди, которые что-то говорят в пустой зал и уходят.

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Старт презентации намечен на 19:00 по киевскому времени. По слухам Тим Кук готовит представить новейший стриминговый ТВ-сервис Apple, чтобы конкурировать с такими гигантами в этой сфере, как Netflix и Amazon Prime.

Apple стримит пустой зал "Театра Стива Джобса" из разных ракурсов
Apple стримит пустой зал "Театра Стива Джобса" из разных ракурсов
Фото: Apple

Вероятно Apple будет продавать подписки на контент телерадиосети CBS ("Теория большого взрыва", "Менталист"), медиаконгломерата Viacom (Nickelodeon, MTV, VH1, Paramount Comedy) и канала Starz ("Американские боги", "Девушка по вызову")​. Параллельно ведутся переговоры с HBO ("Игра престолов", "Настоящий детектив"). Старт сервиса намечен на лето 2019 года.

Смотрите также сюжет о презентации новинок от Apple:

Напомним, что в начале 2019 года Apple перенесла свои сервисы Apple TV на телевизоры Samsung. Также Apple столкнулась с рядом проблем со смартфонами iPhone XS – они "тормозят" и это невозможно исправить.

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Источник: Reuters
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