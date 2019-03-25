Презентация Apple: компания показывает пустой зал
Apple показывает таинственный стрим из пустого зала для презентаций
Вечером 25 марта Apple проведет грандиозную презентацию, которая пройдет под слоганом It's show time ("Время шоу"). Как уверяют в агентстве Reuters, компания покажет новый видеосервис, связанный с сериалами, фильмами, играми и публикациями крупных СМИ. Сама презентация состоится в "Театре Стива Джобса".
Однако вместо традиционного томного ожидания, Apple внезапно запустила таинственный стрим за сутки до начала официального презентации. Онлайн-трансляция демонстрирует пустой зал из разных ракурсов. Периодически на сцене появляются люди, которые что-то говорят в пустой зал и уходят.
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Старт презентации намечен на 19:00 по киевскому времени. По слухам Тим Кук готовит представить новейший стриминговый ТВ-сервис Apple, чтобы конкурировать с такими гигантами в этой сфере, как Netflix и Amazon Prime.
Вероятно Apple будет продавать подписки на контент телерадиосети CBS ("Теория большого взрыва", "Менталист"), медиаконгломерата Viacom (Nickelodeon, MTV, VH1, Paramount Comedy) и канала Starz ("Американские боги", "Девушка по вызову"). Параллельно ведутся переговоры с HBO ("Игра престолов", "Настоящий детектив"). Старт сервиса намечен на лето 2019 года.
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Напомним, что в начале 2019 года Apple перенесла свои сервисы Apple TV на телевизоры Samsung. Также Apple столкнулась с рядом проблем со смартфонами iPhone XS – они "тормозят" и это невозможно исправить.
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