Что показал Тим Кук на презентации Apple. Коротко о новинках

Команда Apple показала фанатам новые гаджеты

Вечером 13 октября прошла долгожданная презентация Apple – Hi, Speed. На ней представили новую продукцию – четыре новых iPhone 12 с разными диагоналями и объемом памяти (все модели поддерживают стандарт 5G), а также HomePod mini.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о самых главных новинках второй осенней презентации Apple, о которых вы должны знать.

HomePod mini

HomePod mini поддерживает Apple Music, Amaxon Music, подкасты, а также интернет-радио и Apple Home. Через колонку и Siri можно тушить свет, ставить на сигнализацию, узнавать, какое расписание уроков и так далее.

Также через HomePod mini и Siri можно получать доступ к приложениям на своем iPhone, например, отправлять через колонку сообщения в мессенджере. Устройство распознает голоса, то есть если в доме живет несколько человек, доступ к вашему iPhone получите только вы.

Фото: Apple

HomePod mini представлена в двух цветах – сером и черном. Цена колонки в США – 99 долларов. В продажу она поступит 16 октября.

iPhone 12

iPhone 12 оснащается OLED дисплеем Super Retina XDR и стеклом Ceramic Shield, которое было разработано в сотрудничестве с Corning. Разрешение экрана: 2532х1170. Новые 5G-айфоны дают скорость четыре гигабита в секунду. Особенности: плоские алюминиевые рамки и плоское стекло на фронтальной и тыльной панели. Есть две камеры: широкоугольная и основная.

Кроме этого, обновили беспроводную зарядку. Теперь беспроводная зарядка MagSafe с магнитом по сути прилипает к задней панели смартфона, куда поместили магниты.

Смартфон доступен в 5 цветах: зеленый, красный, черный, синий, белый.

Фото: Apple

iPhone 12 получил новый дизайн. Он на 11% тоньше и на 16% легче. Как и предполагалось, новая форма более "строгая", гаджет похож на "пятерку".

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini получил экран Super Retina XDR диагональю 5,4 дюйма разрешением 2079 х 960 пикселей с кадровой частотой 60 Гц. В основе аппаратной платформы лежит самая мощная в мире мобильная SoC – Apple A14. Она же и первая в мире 5-нанометровая однокристальная система. Объем оперативной памяти составил приличные (для Apple) 4 ГБ.

Фото: Apple

iPhone 12 mini поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, но в комплекте нет ни зарядного устройства, ни наушников. Емкость встроенной аккумуляторной батареи – 2227 мА·ч.

Цены на iPhone 12 mini стартуют от 699 долларов в США. В то же время за iPhone 12 в минимальной комплектации попросят 799 долларов.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro получил экран Super Retina XDR (OLED) диагональю 6,1 дюйма разрешением 2532 х 1170 пикселей, iPhone 12 Pro Max оснащен такой же панелью, но диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2778 х 1284 пикселя. Плотность в первом случае составляет 460 пикселей на дюйм, во втором – 458. Рамки стали тоньше, а вот о "челке" Apple ничего не говорила. Имеется поддержка HDR, True Tone, Haptic Touch, а пиковая яркость достигает 1200 кд/м2.

Фото: Apple

Камера iPhone 12 Pro:

2,5-х кратный оптический зум на телефотокамере

Угол обзора – 120 градусов на суперширокоугольной камере

Упор на ночной режим

Стабилизация всей матрицы камеры – как на полноразмерных камерах (пять тысяч микрокорректировок в секунду)

Телеобъектив удлинился до 65-мм

Показатель диафрагмы у основной камеры – 1,6 (еще больше света попадает на матрицу).

Фото: Apple

Камер у обеих новинок формально четыре, но одна из них – это лидар, а не камера. Если говорить о "нормальных" камерах, то набор все тот же: обычная камера, "ширик" и "телевик". Все три датчика имеют разрешение 12 Мп. Все получили оптическую стабилизацию и поддержку ночного режима, причем последний есть и во фронтальной камере, и в портретном режиме, где применяется лидар.

Зарядка к iPhone 12

Японский производитель Mpow Japan за несколько часов до официального анонса iPhone 12 анонсировал беспроводное зарядное устройство, которое позволяет точно позиционироваться с помощью такого же магнитного кольца.

Фото: Apple

Магнитное кольцо расположено вокруг катушки, через которую и передается энергия. При установке смартфона на такое зарядное устройство катушки внутри зарядной станции и смартфона автоматически располагаются точно друг над другом, а эффективность зарядки при этом становится максимальной.

Напомним, 15 сентября прошла первая онлайн-презентация Apple Event-2020. Однако вместо желанного iPhone 12, который оказался "не готов" к мероприятию, Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов. Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.

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Все подробности в спецтеме Презентация Apple

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