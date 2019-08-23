Презентация iPhone 11 Pro: рассекречены впечатляющие возможности смартфона

Bloomberg раскрыла некоторые подробности, чего стоит ожидать в плане линейки новых iPhone 11 Pro

Apple готовит три новых iPhone 11 Pro Фото: Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, 10 сентября Apple проведет главную презентацию года, на которой Тим Кук анонсирует новинки: три новых iPhone 11 (iPhone Pro), 16-дюймовый MacBook Pro с более надежной клавиатурой, а также улучшенные iPad и новые варианты корпуса Apple Watch. Apple также готовит несколько сюрпризов на следующий год, среди которых более дешевый HomePod меньшего размера и новые AirPods.

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По мере приближения к долгожданному осеннему событию, посвященному запуску iPhone, Bloomberg раскрыла некоторые подробности, чего стоит ожидать в плане аппаратной линейки. По-видимому, три новых iPhone будут включать третий дополнительный объектив, а сам модуль камеры будет квадратным с треугольным расположением фотосенсоров. Третий сверхширокоугольный объектив будет интегрирован только в самые дорогие iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые также будут оснащены улучшенными OLED-дисплеями. Обычный iPhone 11 (XR) получит только двойную камеру и зеленый цвет корпуса в качестве дополнительной опции.

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Программное обеспечение камеры iPhone 11 Pro будет делать три одновременных снимка и объединит их в изображение с более высоким разрешением, используя методы суперсэмплинга, которые "конкурируют с традиционными камерами". Apple также поработала над улучшением производительности при слабом освещении, что было проблемой на протяжении многих лет, в то время как телефоны в лагере Android, например Google Pixel и Galaxy Note 10, достигли небывалых успехов при ночной съемке. Еще одной примечательной особенностью будет возможность отрегулировать кадрирование изображения после съемки.

Тройной фотомодуль iPhone 11 Фото: Bloomberg

В смартфонах также будет установлена модернизированная система Face ID — сенсора трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата. Кроме того, повысится водонепроницаемость устройств, а также появится более мощный процессор A13. Технология 3D Touch будет заменена на Haptic Touch – похожий на iPhone XR, а у iPhone 11 Pro будет обратная беспроводная зарядка, аналогичная технологии Samsung Galaxy S10.

Три новых iPhone с лицевой стороны и по размеру будут выглядеть практически идентично iPhone XS, XR и XS Max, но будут обладать повышенной водостойкостью. Apple также изменила некоторые параметры цветовой палитры корпусов, чтобы получить матовую поверхность. Защитное стекло будет более устойчивым к повреждениям. В то же время Bloomberg отмечает, что новые модели не будут поддерживать мобильную связь пятого поколения (5G).

Варианты цветовой раскраски корпусов iPhone 11 Фото: Zdnet

Несмотря на то, что весной Apple презентовала новые iPad, компания сделает анонс еще одной модели планшета. В семействе iPad от Apple произойдут некоторые изменения: Apple выпустит 9,7-дюймовый iPad начального уровня в пользу 10,2-дюймовых моделей. Модели Pro будут 11-дюймовыми и 12,9-дюймовыми с дизайном, аналогичным прошлому поколению, и, как уверяет источник, будут оснащены модернизированными модулями камер и процессорами.

Что касается MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, то он "станет самым большим в линейке" ноутбуков компании, подчеркивает агентство. Помимо этого, Apple планирует выпустить новую смарт-колонку HomePod, последняя модель которой "не очень хорошо продается из-за высокой стоимости гаджета в 350 долларов". Сообщается, что новая модель будет продаваться по цене в 200 долларов.

Apple Watch также пройдут модернизацию, но пока не ясно, является ли это скачком поколений или просто расширением текущей линейки Series 4. Основное внимание будет уделено программному обеспечению WatchOS 6, и у нас будут новые керамические и титановые часы Apple Watch.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Apple готовится перейти к производству новых iPhone в связи с более низким, чем ожидалось, спросом на модели iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Напомним, что ранее мы развеивали ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone. А недавно эксперты связали iPhone с гаджетом 35-летней давности.

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