Презентация iPhone 12: где смотреть и чем удивит нас Apple
Вероятно, сегодня покажут четыре новых смартфона с квадратными углами и поддержкой 5G
13 октября в 20:00 по киевскому времени американская корпорация Apple проведет презентацию своей новой продукции. По слухам, мы сможем увидеть линейку iPhone 12 – четыре смартфона с квадратными углами и поддержкой 5G (iPhone 12 Mini, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max).
Сегодня.Lifestyle будут вести онлайн-трансляцию презентации Apple сегодня в 20:00.
В компании сопроводили анонс слоганом Hi, Speed ("Привет, скорость").
Гендиректор Apple Тим Кук также, вероятно, представит ноутбуки, оснащенные процессорами ARM. Говорят, что такие процессоры получили MacBook Air и 23- или 24-дюймовый iMac. Возможно, продемонстрируют и медиаплеер Apple TV нового поколения.
Но это еще не все.
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- На сайте Apple Events вы сможете смотреть презентацию в прямом эфире на Mac, iPhone, iPad, ПК или любом другом устройстве с браузером.
- На официальной странице в YouTube Apple уже разместила страничку с презентацией 13 октября, и вы можете зайти на нее уже сейчас.
- Презентация iPhone 12 также доступна на Apple TV. В день мероприятия вы увидите в этом приложении отдельный раздел, посвященный прямой трансляции.
Напомним, 15 сентября прошла долгожданная онлайн-презентация Apple Event-2020. Вместо желанного iPhone 12, который оказался "не готов" к мероприятию, Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов. Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.
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Также ранее Apple прекратила выпускать популярные модели iPhone.
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