Презентация iPhone 12: где смотреть и чем удивит нас Apple

Вероятно, сегодня покажут четыре новых смартфона с квадратными углами и поддержкой 5G

13 октября в 20:00 по киевскому времени американская корпорация Apple проведет презентацию своей новой продукции. По слухам, мы сможем увидеть линейку iPhone 12 – четыре смартфона с квадратными углами и поддержкой 5G (iPhone 12 Mini, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max).

Сегодня.Lifestyle будут вести онлайн-трансляцию презентации Apple сегодня в 20:00.

13 октября Apple, вероятно, представит iPhone 12 Фото: Unsplash

В компании сопроводили анонс слоганом Hi, Speed ("Привет, скорость").

Что покажет Apple?

Гендиректор Apple Тим Кук также, вероятно, представит ноутбуки, оснащенные процессорами ARM. Говорят, что такие процессоры получили MacBook Air и 23- или 24-дюймовый iMac. Возможно, продемонстрируют и медиаплеер Apple TV нового поколения.

Но это еще не все.

Беспроводная зарядка AirPower Mini

Предположительно, это зарядное устройство Air Power Mini Фото: gadgets.ndtv.com

Наушники AirPods Studio

Визуализация модели наушников AirPods Studio Фото: Jon Prosser / twitter

Смарт-колонка HomePod 2

Смарт-колонка HomePod 2 Фото: i2hard.ru

Презентация iPhone 12: где смотреть

На сайте Apple Events вы сможете смотреть презентацию в прямом эфире на Mac, iPhone, iPad, ПК или любом другом устройстве с браузером.

На официальной странице в YouTube Apple уже разместила страничку с презентацией 13 октября, и вы можете зайти на нее уже сейчас.

Презентация iPhone 12 также доступна на Apple TV. В день мероприятия вы увидите в этом приложении отдельный раздел, посвященный прямой трансляции.

Читайте также: Что покажут на презентации Apple 13 октября и где ее смотреть

Напомним, 15 сентября прошла долгожданная онлайн-презентация Apple Event-2020. Вместо желанного iPhone 12, который оказался "не готов" к мероприятию, Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов. Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.

Смотрите также о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

Также ранее Apple прекратила выпускать популярные модели iPhone.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться