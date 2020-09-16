Презентация PlayStation 5: смотреть прямую трансляцию онлайн

Сегодня.Lifestyle покажет прямую презентацию игровой приставки PlayStation 5, на которой будут раскрыты стоимость и конкретную дату начала продаж

Сегодня вечером, 16 сентября, состоится прямая онлайн-трансляция Sony PlayStation 5. На этой онлайновой презентации компания наконец-то ответит на громкие анонсы от Microsoft озвучиванием цены и даты начала продаж игровой приставки Sony. Посмотреть ее можно на Сегодня.Lifestyle.

Согласно информации в официальном Twitter Sony, онлайновая презентация состоится в 23:00 по киевскому времени. Анонс Sony сопроводила небольшим видеороликом, увидеть который можно ниже. В описании к видео значится, что продолжительность презентации PlayStation 5 составит не более 40 минут, на которой игроки узнают новые подробности об играх от Worldwide Studios.

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Sony вскользь упоминает, что во время трансляции будут озвучены "другие новости касательно PS5". Геймеры всего мира ожидают наконец-то узнать стоимость PlayStation 5 и ее точную дату поступления в продажу, которая, по слухам, намечена на ноябрь 2020 года.

PlayStation 5 Фото: PlayStation

Согласно свежим утечкам, Sony установит конкурентную цену на свою PS5: цифровая версия без оптического Blu-Ray привода может стоить 399 долларов, а полноценная версия с приводом — 499 долларов. Выход консолей Sony, согласно последним слухам, состоится во второй половине ноября, возможно, 20 числа – на 10 дней позже Microsoft.

Где смотреть презентацию Sony PlayStation 5 онлайн?

Презентацию Sony PlayStation 5 можно будет увидеть на нескольких сайтах. Во-первых, на официальном канале YouTube. Во-вторых, на стримминоговой площадке Twitch. Для удобства наших читателей, ее можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что ранее Sony потеряла главный козырь PlayStation 5 и предала фанатов. Также задолго до анонса была раскрыта главная тайна PlayStation 5.

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