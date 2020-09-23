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Презентация Samsung: чем удивил Galaxy S20 Fan Edition и сколько стоит смартфон

Сегодня, 18:50

Компания провела масштабную презентацию Galaxy UNPACKED 2020

23 сентября южнокорейская компания Samsung провела масштабную презентацию Galaxy UNPACKED 2020, посвященную анонсу новых устройств Galaxy. Онлайн-трансляция прошла на официальном сайте компании.

Центральное место в презентации отведено Galaxy S20 Fan Edition – новейшему продукту флагманской серии Galaxy S. Главными фишками этого устройства являются: дисплей с чрезвычайно плавным скроллингом, камера с искусственным интеллектом, мощный процессор, аккумулятор с зарядом на весь день, а также улучшенный дизайн премиум-класса.

Характеристики Galaxy S20 Fan Edition

  • Аккумуляторная батарея на 4500 мА•ч;
  • Процессор: 2,7 ГГц, восьмиядерный, Exynos 990;
  • Дисплей: 6,5-дюймовый, Super AMOLED с разрешением 1080×2400 пикселей, сертификация HDR10+. Обновляется с частотой 120 Гц, обеспечивая четкое воспроизведение и быструю реакцию на ощупь;
Фото: Samsung
  • 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ – встроенной. Возможность хранить до 1 ТБ дополнительно на карте microSD;
  • Основная камера состоит из трех модулей (12 Мп, 8 Мп и 12 Мп) с технологией объединения четырех пикселей в один и 30-кратным Space Zoom, обеспечивающий возможность сделать качественный снимок даже при нахождении далеко от объекта съемки;

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  • 32-мегапиксельная фронтальная камера, врезанная в небольшое отверстие по центру экрана;
  • Два слота под SIM-карты (комбинированные);
  • Платформа: Android 10;
  • По уровню защиты от воды и пыли этот телефон соответствует требованиям стандарта IP68 и выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метра продолжительностью до 30 минут;
Фото: Samsung
  • Смартфон поддерживает беспроводную и обратную зарядку PowerShare и мгновенно подключается к другим продуктам экосистемы Galaxy, таким как Galaxy Buds Live и Galaxy Watch;
  • Варианты цвета корпуса: красный, оранжевый, лаванда, мята, синий и белый;
  • Габариты и масса: 159,8×74,5×8,4 мм и 190 г;

Европейские цены смартфона – 699 и 799 евро за версии с 4G и 5G соответственно.

Смотрите полное видео презентации Galaxy S20 Fan Edition:

"Этот телефон создан для тех, кто хочет получить максимум. Мы прислушались к вам, фанам, и создали смартфон, который не оставляет места для компромиссов. Мы учли индивидуальные потребности каждого. Поэтому, если вы – фанат фотографии, игр или яркого контента для социальных сетей, то эта уникальная комбинация инноваций в серии смартфонов Galaxy S20 создана для вас", – указывается на официальном сайте.

Galaxy S20 Fan Edition поступит в продажу 2 октября. Предварительный заказ можно сделать уже сегодня, 23 сентября.

Фото: Samsung

Напомним, Samsung обещает выпустить смартфон со 150-мегапиксельной фотокамерой.

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Источник: Сегодня
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