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Пришелец из другого мира: разгадана тайна загадочного астероида

Астероид Оумуамуа является вероятней межзвездным космическим осколком, чем инопланетным кораблем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:10

Астероид Оумуамуа является первым в истории науки межзвездным космическим объектом, который прошел транзитом через нашу Солнечную систему. Обнаружен он был в 2017 году, но его обсуждения не утихают до сих пор. Все из-за его необычной формы – он выглядит, как космический аппарат пришельцев. Чем же он является на самом деле?

Сторонники конспирологии настаивают на том, что Оумуамуа является рукотворным объектом внеземной расы. Оумуамуа даже вел себя странно: стремительно прилетел в нашу Солнечную систему, а когда ее покидал, даже ускорился. Также его форма вызывала ряд вопросов, ведь свойства гравитации имеют тенденцию придавать большинству космических объектов более сферический характер. Также у Оумуамуа не наблюдалось комы, подобно комете, которая могла бы помочь объяснить ускорение объекта, когда он улетал от нашего Солнца. Все это было очень странно.

Найдено объяснение странной форме Оумуамуа
Найдено объяснение странной форме Оумуамуа
Фото: CNET

Однако ученые за три года изучений все же нашли правдоподобное объяснение феномену Оумуамуа. Доказательств в пользу пришельцев найдено не было. Исследователи провели ряд сценариев с помощью компьютерного моделирования и предложили свою теорию происхождения, которая может объяснить все странности Оумуамуа.

Смотрите также в сюжете о том, представляют астероиды реальную опасность для людей:

"Результаты моделирования показали, что Оумуамуа-подобные межзвездные объекты могут быть сформированы посредством приливных гравитационных сил во время сильного сближения с массивными звездами. В результате чего материя из планет буквально вырывается и выбрасывается в космическое пространство", – объясняет астроном Дуглас Н. К. Лин из Калифорнийского Университета.

Проще говоря, когда такой объект, как комета, диск из обломков или даже планета, по размерам даже больше, чем Земля, подлетает достаточно близко к звезде, гравитационная сила звезды может разорвать его на вытянутые осколки, которые в процессе выбрасываются в межзвездное пространство.

Иллюстрация того, каким образом мог быть сформирован объект Оумуамуа
Иллюстрация того, каким образом мог быть сформирован объект Оумуамуа
Фото: CNET

Хотя моделирование указывает, что Оумуамуа не был создан разумной инопланетной жизнью, это не означает, что такие объекты, как он, не могут транспортировать строительные блоки жизни по всей Вселенной. Считается, что кометы и другие объекты могут собирать материю, способную генерировать жизнь, затем путешествуют через обитаемые зоны, и сеют ее во время столкновения с планетами. Эта гипотеза известна в научных кругах как панспермия.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили мощнейший взрыв во Вселенной. Также ранее ученые нашли объяснение, почему атмосфера Сатурна горячая.

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Источник: CNET
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