Продать б/у технику может быть опасно

Злоумышленники могут запросто восстановить данные на жестких дисках проданных ноутбуков

Форматирование жестких дисков не спасет от восстановления данных злоумышленниками Фото: Pixabay

Избавляясь от старой техники на площадках OLX и eBay продавцы серьезно рискуют. Зачастую при продаже старого ноутбука, компьютера или просто жесткого диска пользователи редко стирают информацию на нем. А если и стирают, то не знают, что простое форматирование не спасет от восстановления данных злоумышленниками. К такому заключению пришли исследователи из компании Blancco, занимающейся удалением данных и защитой мобильных устройств, и компании Ontrack, которая занимается восстановлением утерянных данных, сообщает USA Today.

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Исследователи провели опыт с покупкой случайных 159 накопителей разного типа, объема и состояния. Это были как жесткие диски, так и твердотельные накопители. После применения к ним средств и инструментов для восстановления данных обнаружилось, что на 42% накопителей есть часть данных, подлежащих восстановлению. Более того, около 15% (3 из 20 дисков) содержали личную информацию, включая изображения паспортов и свидетельств о рождении, финансовые записи и даже личные фотографии интимного характера.

Некоторые диски также содержали корпоративные данные. На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками. Еще один накопитель и вовсе содержал данные разработчика программного обеспечения, который описывается как разработчик с "высоким уровнем доступа к государственной информации".

Но как такое могло произойти? Дело в том, что многие пользователи либо удаляют файлы вручную, либо производят форматирование диска, полагая, что таким образом информация исчезает насовсем. Однако "форматирование — это не то же самое, что удаление данных", — объясняет вице-президент Blancco Фредрик Форслунд.

В Windows существует два способа форматирования — быстрое и менее безопасное, и более глубокое. Но даже при глубоком форматировании, по его словам, остаются некоторые данные, которые можно обнаружить с помощью специальных инструментов для восстановления. Да и ручное удаление не гарантирует полное стирание данных с накопителя.

Для надежного удаления всех данных на HDD и SSD эксперты рекомендуют использовать утилиты наподобие бесплатной DBAN – она предназначена для безопасного стирания жесткого диска до тех пор, пока его данные не будут окончательно удалены и больше не будут подлежать восстановлению. Также для полного удаления данных можно использовать Parted Magic, Active Kill Disk и Disk Wipe.

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Напомним, что ранее эксперты предрекали падение цен на компьютерные комплектующие в 2019 году. Также энтузиасты на практике проверили, сможет ли жесткий диск компьютера остановить пулю.

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