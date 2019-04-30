Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Продать б/у технику может быть опасно

Злоумышленники могут запросто восстановить данные на жестких дисках проданных ноутбуков

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
Форматирование жестких дисков не спасет от восстановления данных злоумышленниками
Форматирование жестких дисков не спасет от восстановления данных злоумышленниками
Фото: Pixabay

Избавляясь от старой техники на площадках OLX и eBay продавцы серьезно рискуют. Зачастую при продаже старого ноутбука, компьютера или просто жесткого диска пользователи редко стирают информацию на нем. А если и стирают, то не знают, что простое форматирование не спасет от восстановления данных злоумышленниками. К такому заключению пришли исследователи из компании Blancco, занимающейся удалением данных и защитой мобильных устройств, и компании Ontrack, которая занимается восстановлением утерянных данных, сообщает USA Today.

Читайте также
Соцсети vs торговые площадки: где украинцам выгоднее продавать онлайн

Исследователи провели опыт с покупкой случайных 159 накопителей разного типа, объема и состояния. Это были как жесткие диски, так и твердотельные накопители. После применения к ним средств и инструментов для восстановления данных обнаружилось, что на 42% накопителей есть часть данных, подлежащих восстановлению. Более того, около 15% (3 из 20 дисков) содержали личную информацию, включая изображения паспортов и свидетельств о рождении, финансовые записи и даже личные фотографии интимного характера.

Некоторые диски также содержали корпоративные данные. На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками. Еще один накопитель и вовсе содержал данные разработчика программного обеспечения, который описывается как разработчик с "высоким уровнем доступа к государственной информации".

Читайте также
Придется ли украинцам платить налог на б/у вещи: ответы на главные вопросы

Но как такое могло произойти? Дело в том, что многие пользователи либо удаляют файлы вручную, либо производят форматирование диска, полагая, что таким образом информация исчезает насовсем. Однако "форматирование — это не то же самое, что удаление данных", — объясняет вице-президент Blancco Фредрик Форслунд.

В Windows существует два способа форматирования — быстрое и менее безопасное, и более глубокое. Но даже при глубоком форматировании, по его словам, остаются некоторые данные, которые можно обнаружить с помощью специальных инструментов для восстановления. Да и ручное удаление не гарантирует полное стирание данных с накопителя.

Читайте также
Купил за них пирожок: в сети продают десять гривен, которые держал в руках Олег Винник

Для надежного удаления всех данных на HDD и SSD эксперты рекомендуют использовать утилиты наподобие бесплатной DBAN – она предназначена для безопасного стирания жесткого диска до тех пор, пока его данные не будут окончательно удалены и больше не будут подлежать восстановлению. Также для полного удаления данных можно использовать Parted Magic, Active Kill Disk и Disk Wipe.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее эксперты предрекали падение цен на компьютерные комплектующие в 2019 году. Также энтузиасты на практике проверили, сможет ли жесткий диск компьютера остановить пулю.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Студент уничтожил компьютеры института флешкой-убийцей Microsoft лишила Xbox One ключевой возможности Украинцы зарабатывают на продаже старых вещей Найден способ исправить залипание клавиатуры MacBook
ноутбук продажа компьютеры olx жесткий диск SSD
Источник: USA Today
Реклама

Новости партнеров

Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история
Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Популярные статьи

Сегодня, 10:08Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:34Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 09:10Шоу-бизнес

Беременная Подкопаева навестила Лорак в Берлине: фото

Вчера, 09:05Fun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

28 апреляТехно

Упрощаем работу с Windows 10: три полезных трюка

28 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

28 апреляFun

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

28 апреляFun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

28 апреляFun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

28 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

28 апреляTravel

Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша мероприятий

28 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам важно отдохнуть, а у Стрельцов – перемены на работе

28 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно успокоить агрессию, а Овнам – заняться тем, что приносит удовольствие

28 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

27 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

27 апреляFun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
Коллега Евгения Леонова-Гладышева: «Он совсем плох»
Коллега Евгения Леонова-Гладышева: «Он совсем плох»
10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек
10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак