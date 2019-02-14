Прощай, "Оппортьюнити": NASA признали марсоход мертвым
Ровер Opportunity не вышел на связь спустя полгода и официально признан потерянным на Марсе
Космическое агентство NASA прекратило попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity ("Оппортьюнити"), который перестал подавать признаки "жизни" после огромной пылевой бури на Красной планете в июне 2018 года. NASA надеялись, что ровер сможет выйти на связь, когда солнечные батареи смогут получить достаточно солнечного света для питания электроники, однако этого не произошло – агентство прекратило поддержку программы.
TWITTER— Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) February 13, 2019
Opportunity пробыл на Марсе 15 лет, в 55 раз превысив запланированный срок работы, преодолев за это время 45,16 километров. Перед намечавшейся пылевой бурей марсоход перевели в режим гибернации. Однако получавший энергию от солнечных батарей ровер не вышел на связь в запланированное время 10 июня 2018 года несмотря на то, что небо Марса стало чистым и пропускало достаточно солнечного света для питания аппарата.
Полгода ученые пытались связаться с ровером. Команда отправила на борт марсохода более 800 команд в попытках перезагрузить компьютер и восстановить его работоспособность, но все пробы оказались тщетными. Предполагается, что после ухода в спящий режим, у аппрата произошел сбой в работе часов или передатчика. Не исключены физические повреждения "Оппортьюнити" от частиц крупных пылевой бури.
Сейчас на поверхности Марса работает марсоход Curiosity и зонд InSight, который сел на поверхность планеты в ноябре 2018 года и проводит анализ сейсмической активности.
Илон Маск запустил ракету на Марс:
Напомним, что отправка человека на Марс отменяется – компания Mars One обанкротилась. В свою очередь астронавт NASA высмеивал идею лететь на Марс.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram