Прощай, "Оппортьюнити": NASA признали марсоход мертвым

Ровер Opportunity не вышел на связь спустя полгода и официально признан потерянным на Марсе

Полгода ученые пытались связаться с ровером, но безрезультатно Фото: NASA

Космическое агентство NASA прекратило попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity ("Оппортьюнити"), который перестал подавать признаки "жизни" после огромной пылевой бури на Красной планете в июне 2018 года. NASA надеялись, что ровер сможет выйти на связь, когда солнечные батареи смогут получить достаточно солнечного света для питания электроники, однако этого не произошло – агентство прекратило поддержку программы.

TWITTER— Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) February 13, 2019

Opportunity пробыл на Марсе 15 лет, в 55 раз превысив запланированный срок работы, преодолев за это время 45,16 километров. Перед намечавшейся пылевой бурей марсоход перевели в режим гибернации. Однако получавший энергию от солнечных батарей ровер не вышел на связь в запланированное время 10 июня 2018 года несмотря на то, что небо Марса стало чистым и пропускало достаточно солнечного света для питания аппарата.

Небо Марса с камеры Opportunity во время начала пыльной бури Фото: NASA

Полгода ученые пытались связаться с ровером. Команда отправила на борт марсохода более 800 команд в попытках перезагрузить компьютер и восстановить его работоспособность, но все пробы оказались тщетными. Предполагается, что после ухода в спящий режим, у аппрата произошел сбой в работе часов или передатчика. Не исключены физические повреждения "Оппортьюнити" от частиц крупных пылевой бури.

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Сейчас на поверхности Марса работает марсоход Curiosity и зонд InSight, который сел на поверхность планеты в ноябре 2018 года и проводит анализ сейсмической активности.

Илон Маск запустил ракету на Марс:

Напомним, что отправка человека на Марс отменяется – компания Mars One обанкротилась. В свою очередь астронавт NASA высмеивал идею лететь на Марс.

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