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Прощай SMS: Google добавила в Android новый способ обмена сообщениями

С сегодняшнего дня поддержка RCS появилась в приложении Messages

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Android Messages получила RCS
Android Messages получила RCS
Фото: Android Central

Google объявила, что обмен текстовыми сообщениями на смартфонах Android станет намного лучше благодаря внедрению новой технологии RCS (Rich Communication Services) в приложение Messages. Формат RCS призван заменить устаревший протокол SMS, которому уже 25 лет.

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Обмен сообщениями при помощи RCS – это один из самых больших шагов, которые Google предприняла для Android, который в плане обмена сообщениями сильно отстает от Apple iOS. Грубо говоря, RCS это аналог очень удобной системы обмена сообщениями Apple iMessages. RCS для Android даже получит несколько удобных функций, которыми пользователи уже iPhone давно пользуются в iMessages.

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Новый стандартный протокол обмена данными RCS был разработан еще в 2008 году ассоциацией GSMA. RCS позволяет абонентам общаться через универсальную службу обмена сообщениями с теми же функциями, что в мессенджерах вроде Viber, Telegram и WhatsApp.

Google Messages с RCS

Среди возможностей RCS:

  • Отправка сообщений через Wi-Fi и мобильную связь.
  • Групповые чаты до 100 пользователей.
  • Предоставление общего доступа к файлам размером до 100 МБ.
  • Отправка несжатых изображений, видео и GIF.
  • Индикатор набора сообщения собеседником.
  • Отправка местоположения в реальном времени.
  • Звонки и видеосвязь.
  • Кроссплатформенность.
  • Поддержка расширений.

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Реализация RCS в Android также предусматривает функции групповой коммуникации, такие как возможность добавлять и удалять людей из бесед или чатов для облегчения навигации. Новые функции доступны в бесплатном обновлении приложения Google Messages, которое обычно идет вместе с большинством устройств Android. Также его можно загрузить отдельно из Google Play.

Обновление пока доступно только на территории США. Google ожидает, что по всему миру оно станет доступным к концу 2019 года.

Напомним, что ранее игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android. В то же время Google будет напоминать о "конце жизни" владельцам ноутбуков.

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Источник: CNET
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