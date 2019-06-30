Просто и удобно: ТОП-5 полезных трюков с ноутбуком

Пять полезных трюков, которые упростят работу на ноутбуке с Windows 10

Расширяем возможности ноутбука с Windows 10 Фото: Unsplash

Если у вас есть ноутбук с операционной системой Windows 10, вряд ли вы изучали все возможности, которые он может предложить вам. Для тех, кто хочет сэкономить время и быстро научиться эффективнее использовать свой лэптоп, редакция "Сегодня" подготовила вам пять полезных трюков, которые упростят работу на ноутбуке.

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Темная тема

Темное оформление появилось в Windows 10 в этом году после того, как моду на него ввела Apple в своей прошлогодней macOS 10.14 Mojave. Тем не менее, не все пользователи до сих пор знают, что подобное темное оформление вообще есть в операционной системе от Microsoft.

Переключение светлой темы в Windows 10 на более стильную темную

Чтобы активировать темную тему, зайдите в "Пуск", затем выберите "Настройки", следом "Персонализация", а потом в пункте "Цвет" найдите переключатель темного оформления. Активация новой цветовой схемы должны повлиять как на операционную систему, так и на некоторые приложения, которые поддерживают новое оформление, вроде браузеров Opera и Chrome.

Ярлыки сайтов на панели или панели задач

Закрепляем сайт на панели задач Фото: Сегодня

Помимо закрепления приложений на панели или панели задач, вы также можете закреплять сайты, которые вы часто посещаете для быстрого доступа – это своего рода обновление системы закладок, уже доступной в вашем браузере.

Как работает закрепление сайта на панели задач

На Windows 10, это проще всего сделать в Microsoft Edge: откройте меню программы и выберите " Прикрепить эту страницу к панели задач". После этого иконка веб-сайта появится снизу на панели задач и по нажатию страница будет открыта в браузере Edge.

Рабочие столы

Удивительно, но о функции дополнительных рабочих столов пользователи Windows 10 почти не знают. А зря – очень удобная возможность чтобы упорядочить работу со множеством открытых окон, не сворачивая их, а просто переключаясь между рабочими столами.

Создание рабочих столов в Windows 10

Создает новые рабочие столы в Windows 10 комбинация клавиш CTRL + WIN + D. Удаляет – CTRL + WIN + F4. Можно их создавать и мышкой в меню "Представление задач" – вверху будет кнопка "Создать рабочий стол", а закрываются они кликом по крестику.

Динамические обои

Вместо статичной картинки обои в Windows 10 можно заставить меняться через определенный промежуток времени, причем для этого не нужно устанавливать дополнительный софт. Встроенная в операционную систему живых обоев для рабочего стола сделают это за вас.

Установка живых обоев в Windows 10

Выберите несколько фоновых рисунков, поместите их в одну папку. Затем щелкните правой кнопкой мышки по рабочему столу, выберите пункт "Персонализация", затем выберите опцию "Фон", а в ней тип фона переключите на "Слайд-шоу". Вам остается только выбрать папку с фоновыми изображениями и установить время смены картинок.

Потоковые игры с PlayStation 4

Как правило ноутбук не в состоянии запускать современные видеоигры. Чтобы немного улучшить игровые возможности лэптопов Sony выпустила специальную программу Remote Play для стриминга игр со своей игровой приставки PlayStation 4 (которая у вас должна быть).

Программа абсолютно бесплатная и пользоваться ею очень просто. Предварительно в настройках PS4 надо выбрать возможность стриминга. Затем скачиваем приложение, устанавливаем, подключаем геймпад DualShock 4 к ноутбуку через MicroUSB кабель и запускаем программу Remote Play – после этого изображение игровой приставки будет транслироваться на ноутбук со всеми видеоиграми.

Напомним, что ранее мы рассказывали о полезных трюках для упрощения работы с Windows 10. А также рассматривали полезные способы ускорить старый Android смартфон.

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