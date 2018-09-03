Прототип секретного смартфона Google забыли в такси

Один из американских таксистов Lyft лично смог увидеть секретный смартфон Google до его презентации

Смартфон уже вернули владельцу. Фото: androidpolice.com

Смартфоны, находящиеся в разработке, всегда покрыты ареалом таинственности – всем хочется узнать о них как можно больше до момента официального анонса. Один из американских таксистов Lyft лично смог увидеть секретный смартфон Google до его презентации.

Прототип Google Pixel 3 XL Фото: androidpolice.com

Как сообщает ресурс AndroidPolice, на выходных пассажир, по-видимому сотрудник Google, забыл в салоне такси смартфон Pixel 3 XL. Обнаружив новинку, водитель запечатлел несколько снимков гаджета, и вернул устройство владельцу.

Прототип Google Pixel 3 XL Фото: androidpolice.com

Это не первый случай, когда прототипы смартфонов забывали в разных местах. В прошлом году прототип iPhone X забыли в баре, а одна из дочерей инженеров Apple опубликовала видео в Instagram про новые смартфоны за неделю до анонса.

Напомним, что ранее прототипы Apple iPhone XS и iPhone XS Plus показали раньше анонса, а цена iPhone X Plus шокировала экспертов,