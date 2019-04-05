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Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Дизайн Ланоса нового поколения выглядит весьма современно

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:35
Новый Ланос может стать на конвейер уже в 2020 году
Новый Ланос может стать на конвейер уже в 2020 году
Фото: АвтоЦентр.ua

Популярный в Украине ЗАЗ Ланос вскоре может получить новую модель в современном дизайне. Легендарный автомобиль может стать на конвейер уже в 2020 году. В Сети уже появились первые фотографии прототипа легендарного автомобиля, сообщает Автоцентр.

Прототип ЗАЗ Ланос 2020
Прототип ЗАЗ Ланос 2020
Фото: АвтоЦентр.ua

В распоряжении редакции автомобильного портала оказались фотографии эскизов, которые могут намекать на активную разработку модели нового поколения. На рисунках прототипа нет никаких уточняющих надписей о конкретной модели, кроме шильдика ZAZ. Тем не менее, изображенным автомобилем может оказаться именно новый Ланос.

ЗАЗ Ланос 2020
ЗАЗ Ланос 2020
Фото: АвтоЦентр.ua

На происхождение модели указывает сходство эскизов с концептом ZAZ Lanos M, представленным в 2007 году. На конвейер отправить автомобиль планировали в 2009-м, но идея не получила продолжения, поскольку завод взял вектор на выпуск ZAZ Forza.

ZAZ Lanos M, представленный в 2007 году, но в серию не пошел
ZAZ Lanos M, представленный в 2007 году, но в серию не пошел
Фото: АвтоЦентр.ua

Дизайн Ланоса нового поколения выглядит весьма современно. Обратите внимание на несколько увеличившиеся в размерах передние фары и более крупную фальшрадиаторную решетку с хромированным декором и крупной эмблемой автопроизводителя. Также стоит отметить эволюционировавшую пластику переднего бампера и "бумеранги" дневных ходовых огней.

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Конечно, дизайнерские эскизы всегда изобилуют красивыми элементами вроде огромных колес, длинных капотов и небольшой площади остекления. Но последующие технологические нормы и требования безопасности всегда вносят коррективы в пропорции автомобиля.

О технических составляющих новинки пока ничего не известно. Но было бы логично использовать большинство прежних компонентов и даже платформу, которая хорошо приспособлена к жестким и сложным условиям дорог Украины. Такой подход обеспечил бы быструю разработку и относительно недорогое производство современного и доступного автомобиля.

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Напомним, что ранее гиперкар с 1600-сильным мотором разогнали до безумной скорости, который установил рекорд. А в начале года Илон Маск представил электромобиль "для бедных".

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ЗАЗ прототип автомобили lanos
Источник: АвтоЦентр.ua
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