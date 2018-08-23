Психологи пояснили, в чем особенность левшей

У настоящего левши, рассказывает невропатолог, лучше будет работать не только левая рука, но и слышать левое ухо, видеть левый глаз

В средневековой Европе их преследовала инквизиция, в СССР силой переучивали писать правой. Сегодня же леворукость – обычное явление. Уже сейчас левши составляют 10% населения Земли, а к 2020-му их будет больше миллиона. Считается, что такие люди умнее и талантливее. Ведь среди них много легендарных исторических личностей.

У настоящего левши, рассказывает невропатолог, лучше будет работать не только левая рука, но и слышать левое ухо, видеть левый глаз.

Существует миф, мол, левша умнее. Действительно, среди них много известных и успешных: французский император Наполеон Бонапарт, английский политик Уинстон Черчилль, ученые – Леонардо Да Винчи, Альберт Эйнштейн, музыканты – Бетховен, Пол Маккартни.

Основатель компьютерной империи Билл Гейтс свои миллионы всегда считал только левой рукой.

Впрочем, психологи так называемую гениальность левшей объясняют вполне научно. В праворуких доминирует левое полушарие мозга, у левшей – правое.

"Правое полушарие более творческое, оно заставляет нас мыслить более масштабно. Правое полушарие отвечает за системное мышление, левое – за последовательное. И, как правило, левши работают обоим полушариями", – поясняет Екатерина Гольцберг, психолог.

К этому их вынуждает быт, объясняет психолог, ведь мир не приспособлен к потребностям левши.

Напомним, ученые нашли объяснение появления левшей.

Ранее мы писали о том, что делать, если ваш ребенок оказался левшой.