Пятница 13 выпадает на полнолуние впервые за много лет

В следующий раз совпадение "пятницы 13" и полнолуния повторится лишь 13 августа 2049 года

Полная Луна в пятницу 13 сентября с точки зрения науки является просто совпадением Фото: Unsplash

Суеверие относительно пятницы 13 придаст немного больше жути в этом году, поскольку в ночь с 13 на 14 сентября Землю осветит полная Луна. Удивительно редкое совпадение случается не так часто – последний раз полнолуние на "пятницу 13" выпадало в 2014 году 13 июня. До этого полнолуние случалось 13 октября 2000 года. В следующий раз подобное совпадение повторится лишь 13 августа 2049 года, так что не упустите момент запечатлеть полнолуние этой ночью.

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Полнолуние в сентябре также называют "урожайной луной", то есть это полная луна, ближайшая к 23 сентября – осеннему равноденствию. Однако из-за своего расположения относительно Земли "суперлуны" не предвидится, которая ранее была замечена в феврале 2019 года. В этот раз полнолуние будет казаться на 14% меньше, поскольку Луна в этот момент будет находиться в апогее – наиболее удаленной точке орбиты от Земли на расстоянии 405 715 километров.

Полная Луна в пятницу 13 сентября будет казаться на 14% меньше от своего привычного размера Фото: Unsplash

Опасаться полной Луны этой ночью не стоит – приметы относительно пятницы 13 являются просто мифом и народным фольклором. Немного жути к этому дню в свое время нагнал Голливуд со своей одноименной франшизой фильмов ужасов, снятых в период 1987-1990 годов. А с точки зрения астрономии полнолуние 13 числа в пятницу является просто редким совпадением, случающееся даже реже, чем солнечное затмение.

Напомним, что ранее мы рассказывали все о загадочной дате пятница 13. Также мы рассказывали о таком явлении, как "кровавая суперлуна".

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