Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ракета Delta IV Heavy отправит в космос спутник-шпион: онлайн-трансляция

Сегодня, 00:39

Старт ракеты Delta IV Heavy в рамках миссии NROL-44 произойдет со стартовой площадки SLC-37 космодрома ВВС США мыса Канаверал

Компания United Launch Alliance готовится к очередному запуску гигантской ракеты Delta IV Heavy. Миссия под названием NROL-44 очень важная – выведение на орбиту Земли секретного спутника-шпиона по заказу Национальное управления военно-космической разведки США. Старт запланирован на 29 августа 2020 года в 09:04 утра по киевскому времени, сообщает The Verge.

Первоначально запуск должен был состояться на этой неделе в среду, но директор по запуску Лу Манжери отменил его поздно вечером. В четверг запуск был снова отменен из-за проблемы с "критически важной системой управления". United Launch Alliance теперь надеется, что суббота будет третьей и успешной попыткой. Посетители сайта Сегодня.Lifestyle смогут наблюдать на этим важным событием по онлайн-трансляции.

Старт ракеты произойдет со стартовой площадки SLC-37 космодрома ВВС США мыса Канаверал, Флорида. Эта миссия может стать первым из трех последовательных запусков, после чего с этого с мыса запустит свои две ракеты компания Илона Маска SpaceX.

Смотрите также в сюжете о том, как в США запустила ракету, разработанную в Днепре:

Delta IV Heavy – это гигантский космический транспорт, состоящий из трех ракет, соединенных вместе для обеспечения дополнительной тяги. Это одна из самых мощных ракет в мире, но уступает по тяге лишь Falcon Heavy от SpaceX. United Launch Alliance не так часто запускает Delta IV Heavy, поскольку это дорогостоящий в производстве аппарат – один запуск обходится в 400 миллионов долларов. Тем не менее, компания использует эту ракету для больших и тяжелых спутников, которым необходимо выйти на сверхвысокие орбиты. Частым заказчиком является армия США и другие важные организации страны.

Читайте также:
Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Высота ракеты-носителя Delta IV Heavy составляет около 71 м, а ее стартовая масса в полной загрузке — до 733 т. Она несет почти 1,8 млн литров жидкого водорода (топливо) и жидкого кислорода (окислитель). На первой ступени используются двигатели RS-68А, на второй — RL-10B-2.

Полезная нагрузка ракеты – засекречена. В офисе просто отмечают, что "ракета в рамках миссии NROL-44 выведет спутник для обеспечения национальной безопасности по предоставлению разведывательных данных высокопоставленным политическим деятелям США, разведывательному сообществу и Министерству обороны". United Launch Alliance уже успешно выполнила 29 миссий, многие из которых требовали именно Delta IV Heavy.

Delta IV Heavy
Delta IV Heavy
Фото: The Verge

Предположительно, ракета выведет разработанный ЦРУ спутник Orion 10 (Mentor 8), который закрепят в экваториальной плоскости на геосинхронной орбите. Orion (Mentor/Advanced Orion) – американские спутники-шпионы радиоэлектронной разведки серии Project 8300, которые пришли на смену Magnum. Это многозадачные аппараты, которые способны перехватывать телеметрию ракет Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а также могут снимать разведданные с чужих измерительных приборов и даже просушивать каналы связи.

Читайте также:
Ракета SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту секретный спутник

Эти спутники могут оснащаться основной антенной габаритами более 100 метров в развернутом состоянии и весят более 5 тонн. Известно, что сейчас над Землей витает семь подобных аппаратов. Заказчиком является Национальное разведуправление США, существование которого официально отрицалось властями вплоть до 1990-х. Стоимость такого секретного аппарата, по разным оценкам, составляет как минимум 1 миллиард долларов.

В портфолио запусков Delta IV Heavy были и мирные миссии, например, зонд NASA Parker Solar Probe, который погрузился в атмосферу Солнца.

Напомним, что ранее на Луне обнаружили потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2". А недавно космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Успешно поразила землю: на учениях в России упала очередная ракета (фото) Стало известно, когда женщина может попасть на Луну Опасный астероид у Земли застал человечество врасплох: фото Захватывающее атмосферное чудо запечатлели астронавты NASA: фото
космос ракета ракета-носитель шпион запуск орбита спутники Delta IV Heavy
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Александр Педан показал подросшую дочку
Александр Педан показал подросшую дочку
Як на Закарпатті відновлюють туристичну галузь після карантину
Як на Закарпатті відновлюють туристичну галузь після карантину
Два крупных испанских производителя сидра используют блокчейн
Два крупных испанских производителя сидра используют блокчейн
Александр Педан показал подросшую дочку
Александр Педан показал подросшую дочку

Популярные статьи

Вчера, 14:52Стиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

Вчера, 08:56Fun

Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

Вчера, 07:10Техно

Самый невероятный проект Николы Теслы воплотят в жизнь спустя 100 лет

Вчера, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня 28 августа: Водолей сможет проявить себя на работе, а Рыбам нужно браться за новые дела

Вчера, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 августаТехно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

27 августаШоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

27 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

27 августаFun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаWellness

Лунный календарь стрижек на сентябрь-2020: когда лучше всего стричь волосы

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Как выбрать детское питание для малыша? Запомни 5 правил
Как выбрать детское питание для малыша? Запомни 5 правил
Как выбрать детское питание для малыша? Запомни 5 правил
Как выбрать детское питание для малыша? Запомни 5 правил
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять