Ракета Delta IV Heavy отправит в космос спутник-шпион: онлайн-трансляция

Старт ракеты Delta IV Heavy в рамках миссии NROL-44 произойдет со стартовой площадки SLC-37 космодрома ВВС США мыса Канаверал

Компания United Launch Alliance готовится к очередному запуску гигантской ракеты Delta IV Heavy. Миссия под названием NROL-44 очень важная – выведение на орбиту Земли секретного спутника-шпиона по заказу Национальное управления военно-космической разведки США. Старт запланирован на 29 августа 2020 года в 09:04 утра по киевскому времени, сообщает The Verge.

Первоначально запуск должен был состояться на этой неделе в среду, но директор по запуску Лу Манжери отменил его поздно вечером. В четверг запуск был снова отменен из-за проблемы с "критически важной системой управления". United Launch Alliance теперь надеется, что суббота будет третьей и успешной попыткой. Посетители сайта Сегодня.Lifestyle смогут наблюдать на этим важным событием по онлайн-трансляции.

Старт ракеты произойдет со стартовой площадки SLC-37 космодрома ВВС США мыса Канаверал, Флорида. Эта миссия может стать первым из трех последовательных запусков, после чего с этого с мыса запустит свои две ракеты компания Илона Маска SpaceX.

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Delta IV Heavy – это гигантский космический транспорт, состоящий из трех ракет, соединенных вместе для обеспечения дополнительной тяги. Это одна из самых мощных ракет в мире, но уступает по тяге лишь Falcon Heavy от SpaceX. United Launch Alliance не так часто запускает Delta IV Heavy, поскольку это дорогостоящий в производстве аппарат – один запуск обходится в 400 миллионов долларов. Тем не менее, компания использует эту ракету для больших и тяжелых спутников, которым необходимо выйти на сверхвысокие орбиты. Частым заказчиком является армия США и другие важные организации страны.

Высота ракеты-носителя Delta IV Heavy составляет около 71 м, а ее стартовая масса в полной загрузке — до 733 т. Она несет почти 1,8 млн литров жидкого водорода (топливо) и жидкого кислорода (окислитель). На первой ступени используются двигатели RS-68А, на второй — RL-10B-2.

Полезная нагрузка ракеты – засекречена. В офисе просто отмечают, что "ракета в рамках миссии NROL-44 выведет спутник для обеспечения национальной безопасности по предоставлению разведывательных данных высокопоставленным политическим деятелям США, разведывательному сообществу и Министерству обороны". United Launch Alliance уже успешно выполнила 29 миссий, многие из которых требовали именно Delta IV Heavy.

Delta IV Heavy Фото: The Verge

Предположительно, ракета выведет разработанный ЦРУ спутник Orion 10 (Mentor 8), который закрепят в экваториальной плоскости на геосинхронной орбите. Orion (Mentor/Advanced Orion) – американские спутники-шпионы радиоэлектронной разведки серии Project 8300, которые пришли на смену Magnum. Это многозадачные аппараты, которые способны перехватывать телеметрию ракет Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а также могут снимать разведданные с чужих измерительных приборов и даже просушивать каналы связи.

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Эти спутники могут оснащаться основной антенной габаритами более 100 метров в развернутом состоянии и весят более 5 тонн. Известно, что сейчас над Землей витает семь подобных аппаратов. Заказчиком является Национальное разведуправление США, существование которого официально отрицалось властями вплоть до 1990-х. Стоимость такого секретного аппарата, по разным оценкам, составляет как минимум 1 миллиард долларов.

В портфолио запусков Delta IV Heavy были и мирные миссии, например, зонд NASA Parker Solar Probe, который погрузился в атмосферу Солнца.

Напомним, что ранее на Луне обнаружили потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2". А недавно космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний.

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