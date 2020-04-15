"Раскладушку" Samsung Galaxy Z Flip начали продавать в Украине

В Украину поступит только одна модификация Samsung Galaxy Z Flip с памятью на 8/256 ГБ

Складываемый смартфон Samsung Galaxy Z Flip официально появился на рынке Украины. Южнокорейский производитель решил порадовать граждан "удешевленной" версией своего гибкого флагмана Galaxy Fold. Правда, ценник все равно оказался достаточно высоким – новинка обойдется в 41 999 гривен, тогда как старшая модель стоит около 56 999 гривен. В наличии будет одна модификация памяти на 8/256 ГБ и две расцветки корпуса: черная и фиолетовая.

Samsung Galaxy Z Flip стал легче и меньше по габаритам, нежели Fold, благодаря новой конструкции – вертикальный флип, или по-народному "раскладушка". Безрамочный дисплей Infinity Flex Display позволил смартфону в сложенном виде занимать в 2 раза меньше места. В таком состоянии он напоминает пудреницу. В раскрытом состоянии Galaxy Z Flip диагональ вытянутого дисплея составляет 6,7 дюймов с соотношением сторон 22:9, а разрешение – FHD+.

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Экран гибкого смартфона, в отличие от Galaxy Fold, защищен не пластиком, а специальным стеклянным покрытием. Также аппарат может похвастаться улучшенным шарниром – он получил специальные встроенные щетки для защиты конструкцию от пыли и мусора. Каждый раз при раскрытии смартфона полость шарнира будет автоматически очищаться.

Samsung Galaxy Z Flip в сложенном состоянии напоминает пудреницу Фото: CNET

Внутри Galaxy Z Flip встроен процессор быстрый Snapdragon 855+. Питает аппаратную начинку аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной на 9 Вт. Двойная камера на 12 Мп + 12 Мп, Bluetooth 5.0 и NFC-модуль. Работает новинка под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Напомним, что ранее Google выбрала лучший смартфон 2020 года. В то же время был найден лучший смартфон для съемок космоса.

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