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Раскрыта главная тайна PlayStation 5 задолго до анонса

Обнародована информация с подробным списком аппаратного оборудования внутри PlayStation 5

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:14

Полноценной презентации PlayStation 5 еще не состоялось, был продемонстрирован лишь ее логотип. Поэтому инсайдеры по крупицам стараются собирать всю доступную информацию касательно игровой приставки нового поколения. PS5 в 2020 году и последующие 6-7 лет будет конкурировать с Xbox Series X – последний уже давно был анонсирован. Однако, как показала свежая информация от инсайдеров, PS5 все же окажется мощнее Xbox Series X, хоть и с небольшим отрывом.

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Итак, главная тайна в виде технических характеристик была раскрыта. На ресурсе BGR, известный своими правдивыми слухами относительно неанонсированных гаджетов, была опубликована информация с подробным списком аппаратного оборудования внутри PlayStation 5.

  • Производительность 13,3 TFLOPS, GPU с архитектурой RDNA 2 с 60 вычислительными блоками;
  • 8-ядерный процессор AMD Zen 2 частотой 3,4 ГГц (с разгоном до 3,7 ГГц);
  • 16 ГБ оперативной памяти GDDR6;
  • Пропускная способность 565 ГБ/c;
  • SSD со скоростью 5,5 ГБ/с объемом 1 ТБ (4 ГБ выделено под быстрый кэш);
  • Выделенные ядра RT для реализации трассировки лучей и звуковой процессор;
  • Полная обратная цифровая совместимость со всеми предыдущими поколениями PlayStation и тысячи доступных игр в первый же день продаж;
  • Игровой контроллер Dual Shock 5 с обратной тактильной связью, новой системой обратной связи джойстиков, пульсометром и встроенным микрофоном;
  • Цифровой помощник PlayStation AI с голосовым управлением.

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Что касается графики, то некоторые разработчики вскользь заявили, что впечатлены возможностями PlayStation 5. По их словам, игровая приставка нового поколения от Sony сможет обеспечить по-настоящему реалистичное изображение в играх, которое ранее было недостижимым. PS5 будет способна выдавать немыслимую ранее плотность текслей (Texel Density) до 4096 п/м. Такая способность позволит сделать изображение действительно детализированным.

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Также указана цена — 499 долларов. Официальная презентация игровой приставки ожидается в ближайшее время, но точной даты пока нет. Старт продаж запланирован на рождественский сезон в конце 2020 года.

Напомним, что ранее аналитики признали, что PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. В то же время сообщается, что геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

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Источник: BGR
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