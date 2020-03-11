Раскрыта главная тайна PlayStation 5 задолго до анонса
Обнародована информация с подробным списком аппаратного оборудования внутри PlayStation 5
Полноценной презентации PlayStation 5 еще не состоялось, был продемонстрирован лишь ее логотип. Поэтому инсайдеры по крупицам стараются собирать всю доступную информацию касательно игровой приставки нового поколения. PS5 в 2020 году и последующие 6-7 лет будет конкурировать с Xbox Series X – последний уже давно был анонсирован. Однако, как показала свежая информация от инсайдеров, PS5 все же окажется мощнее Xbox Series X, хоть и с небольшим отрывом.
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Итак, главная тайна в виде технических характеристик была раскрыта. На ресурсе BGR, известный своими правдивыми слухами относительно неанонсированных гаджетов, была опубликована информация с подробным списком аппаратного оборудования внутри PlayStation 5.
- Производительность 13,3 TFLOPS, GPU с архитектурой RDNA 2 с 60 вычислительными блоками;
- 8-ядерный процессор AMD Zen 2 частотой 3,4 ГГц (с разгоном до 3,7 ГГц);
- 16 ГБ оперативной памяти GDDR6;
- Пропускная способность 565 ГБ/c;
- SSD со скоростью 5,5 ГБ/с объемом 1 ТБ (4 ГБ выделено под быстрый кэш);
- Выделенные ядра RT для реализации трассировки лучей и звуковой процессор;
- Полная обратная цифровая совместимость со всеми предыдущими поколениями PlayStation и тысячи доступных игр в первый же день продаж;
- Игровой контроллер Dual Shock 5 с обратной тактильной связью, новой системой обратной связи джойстиков, пульсометром и встроенным микрофоном;
- Цифровой помощник PlayStation AI с голосовым управлением.
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Что касается графики, то некоторые разработчики вскользь заявили, что впечатлены возможностями PlayStation 5. По их словам, игровая приставка нового поколения от Sony сможет обеспечить по-настоящему реалистичное изображение в играх, которое ранее было недостижимым. PS5 будет способна выдавать немыслимую ранее плотность текслей (Texel Density) до 4096 п/м. Такая способность позволит сделать изображение действительно детализированным.
Также указана цена — 499 долларов. Официальная презентация игровой приставки ожидается в ближайшее время, но точной даты пока нет. Старт продаж запланирован на рождественский сезон в конце 2020 года.
Напомним, что ранее аналитики признали, что PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. В то же время сообщается, что геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.
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