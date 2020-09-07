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Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

Сегодня, 08:30

Сотовый модуль mmWave 5G будет доступен лишь в самой дорогой модели iPhone 12 Pro Max

Грядущая линейка iPhone 12 уже на подходе – Apple уже рассылает приглашения на презентацию для прессы, которая пройдет в онлайн-режиме. Буквально перед самим анонсом стала известна неприятная особенность новых смартфонов. Выяснилось, что не все модели получат сверхскоростной модуль сотовой связи mmWave 5G (широкополосный 5G миллиметрового диапазона).

По словам одного из источников в индустрии мобильных сетей, беседовавшего с Fast Company, лишь самые дорогие iPhone 12 от Apple будет поддерживать более быстрый mmWave 5G. Вероятно речь идет об iPhone 12 Pro Max, так как его размеры позволят разместить антенну mmWave, а также более емкую батарею, необходимую для компенсации ее энергопотребления сотового модуля.

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Более того, источник утверждает, что iPhone 12 с поддержкой mmWave 5G будет продаваться только в США, Корее и Японии. Для этих стран распространение этой модели имеет смысл, так как в других регионах развертывание 5G идет слабо, а то и вовсе отсутствует и даже не планируется в ближайшее время.

Остальные iPhone 12 тоже будут поддерживать 5G сети, но лишь Sub-6, которые имеют более низкую пропускную способность и, следовательно, более низкие скорости. Специалисты сравнивают 5G Sub-6 с улучшенным 4G, а не полноценным 5G. Американский оператор Sprint обещает, что сеть 5G среднего диапазона будет в шесть раз быстрее, чем текущие скорости LTE, а EE в Великобритании обещает скорости 5G от 100 до 150 Мбит/с.

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Стоит отметить, что поддержка 5G — удовольствие не из дешевых. По словам аналитиков, это увеличит стоимость производства одного iPhone в среднем на 100 долларов, а то и на все 150 долларов.

Как сообщил аналитик Мин-Чи Ко, Apple, столкнувшись с более высокими производственными затратами из-за включения оборудования 5G в линейку iPhone 12, пытается использовать менее дорогие компоненты в других областях. Считается, что одно из самых больших сокращений затрат будет связано с аккумуляторными технологиями.

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Эксперты, ссылаясь на собственные источники, заявляют, что Apple размещает меньше аккумуляторных ячеек на меньшей площади. По словам Мин-Чи Ко, это позволит Apple снизить расходы на аккумуляторы в iPhone 12 на 40-50% по сравнению с батареей в линейке iPhone 11. Также сообщается, что Apple сокращает расходы на аккумуляторы для AirPods третьего поколения, которые будут выпущены в 2021 году.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-20 лучших смартфонов начала осени. В то же время Samsung создал смартфон с "ядерной" батареей.

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Источник: The Verge
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