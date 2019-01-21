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Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

Нейробиологи объяснили "эффект тоннеля", который видят многие люди перед смертью

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:26
Ученые объясняют этот опыт "теорией гибнущего мозга" Фото: MedVice
Ученые объясняют этот опыт "теорией гибнущего мозга"
Фото: MedVice

Треть переживших клиническую смерть, рассказывают о своих предсмертных переживаниях. В своих галлюцинациях как правило фигурирует темный тоннель со светом в конце, за которым встречают своих родственников или божества. Также отмечается эффект "выхода из собственного тела".

Все эти "внетелесные" переживания придают людям уверенность в том, что их существование даже после земной смерти будет иметь продолжение, что является основой большинства религий на Земле.

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Ученые в области нейробиологии предложили свое объяснение подобного рода предсмертных галлюцинаций. Для этого исследователи разделили их на право- и левосторонние: активность левого полушария головного мозга вызывает ощущение вызывает чувство полета, а правое ответственно за возникновение в сознании голосов, музыки, образов людей или духов.

Однако, несмотря на кажущееся объяснение этим видениями, ученые не могут объяснить, какие механизмы ответственны за появление таких галлюцинаций. По одной из версий, такие видения — результат выделения эндорфинов, которые активно выбрасываются в кровь в ответ на стресс.

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Еще одна теория — гипоксическая. При нехватке кислорода люди часто видят галлюцинации. Похожие симптомы описывают пилоты при сильных перегрузках, когда кровь уходит из мозга и наступает острая нехватка кислорода, приводящая к нарушению в работе височных долей мозга, которые отвечают за обработку визуальной и слуховой информации.

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Наиболее оригинальная из теорий — "теория гибнущего мозга". Согласно ей, галлюцинации вызываются веществами, которые выделяют гибнущие клетки головного мозга, а также их хаотическими нейронными импульсами.

Напомним, что ранее ученые прекратили самый скучный эксперимент в истории. Также ученые заявляли о скором наступлении глобальной катастрофы.

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Источник: Hi-News
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