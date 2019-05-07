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Раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6

Rockstar Games создает масштабный мир GTA VI с тремя городами: Вайс-Сити, Либерти-Сити и Лос-Сантос

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:25
Grand Theft Auto 6 не появится на PlayStation 4
Grand Theft Auto 6 не появится на PlayStation 4
Фото: Digital Trends

Grand Theft Auto 6 (GTA VI) хоть и была подтверждена, но все еще не была официально анонсирована Rockstar Games, но, Интернет постепенно наполняется слухами о том, чего ожидать игрокам от долгожданного продолжения знаменитой серии игр. На днях в Reddit произошла утечка информации касательно GTA 6, которая приятно удивила геймеров.

Согласно инсайдерской информации, мир Grand Theft Auto 6 будет состоять из нескольких больших городов, в которых протагонист начинает с Либерти-Сити (Liberty City) как мелкий преступник, выполняющий самую грязную работу, а затем переезжает в Вайс-Сити (Vice City), чтобы присоединиться к банде. Затем игрокам будет поручено присматривать за бизнесом в Лос-Сантосе (Los Santos), и в конечном итоге главный герой вместе с новыми напарниками вернется, чтобы стать наркобароном в Вайс-Сити.

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В Grand Theft Auto 6 будут присутствовать ретроспективные флешбэки в промежутках между миссиями. Сам мир будет динамически меняться с течением времени, поэтому в магазинах будут продавать разные типы предметов в разные эпохи. Игру разбавят удачными реализациями из Red Dead Redemption 2, вроде диалогов с незнакомцами или микроменеджментом банды.

В GTA 6 вернется знаменитый город Вайс-Сити
В GTA 6 вернется знаменитый город Вайс-Сити
Фото: Digital Trends

У Rockstar большие планы относительно онлайн части Grand Theft Auto 6. Учитывая огромный успех онлайна GTA V, компания нацелена поднять планку качества этой части игры. В частности, GTA 6 также будет регулярно получать обновления и тонны контента, включая даже новые города. Для реализации столь масштабного проекта Rockstar заручилась поддержкой облачных технологий от Sony и Microsoft.

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Также утверждается, что Rockstar уже имеет представление о том, когда будет закончена GTA 6, но разработчик сперва хочет взглянуть на продажи консолей следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Scarlett, чтобы оценить примерное количество продаж игры. Также есть информация о том, что Grand Theft Auto 6 наверняка не появится на PlayStation 4 и Xbox One в силу устаревшей платформы, которая "не потянет" игру.

Источник на Reddit попросил быть анонимным, поэтому проверить достоверность информации пока нет. Тем не менее, как отмечалось в ветке Reddit, утечка информации по GTA 6 была взята из публикации в сервисе Pastebin, где ее быстро удалили по просьбе Rockstar Games.

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Напомним, что ранее была информация о том, что GTA 6 находится в активной разработке для PlayStation 5. Также хакеры рассекретили дату выхода Grand Theft Auto VI

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Источник: Digital Trends
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