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Раскупают мгновенно: iPhone 11 превзошел ожидания Apple

Apple смогли найти подход к покупателям в новых iPhone 11 – свежем дизайне и ценах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40
Наибольший интерес у покупателей вызвали новые цвета iPhone 11
Наибольший интерес у покупателей вызвали новые цвета iPhone 11
Фото: 9to5Mac

20 сентября стартуют мировые продажи смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Судя по последним данным аналитика Мин-Чи Куо, который специализируется на деятельности Apple, спрос на новые смартфоны превзошел все самые смелые ожидания компании, сообщает 9to5mac.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Предзаказы на всю линейку iPhone 11 стартовали в пятницу 13 сентября. Согласно инсайдерским данным, пользователи массово выкупают первую партию – спрос вызвал небывалый ажиотаж. Несмотря на спорную презентацию и не самый выдающийся дизайн iPhone 11, маркетинговый гений Apple смог точку интереса у потребителей.

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Куо пришел к выводу, что наибольший интерес у покупателей вызван новыми цветами смартфонов: iPhone 11 Pro выйдет в темно-зеленом корпусе, а iPhone 11 — в бирюзовом и фиолетовом. Однако на первых порах темно-зеленый Pro появится в ограниченном количестве из-за проблем с производством стекла.

Также на востребованность новых Айфонов повлияла новая, более лояльная ценовая политика Apple. Стартовая цена iPhone 11 оказалась на 50 долларов ниже, чем у прошлогоднего iPhone XR. Аналитик дополнительно выделяет роль программ вроде Trade-In, которые позволяют получить скидку в обмен на старый смартфон, причем даже в кредит.

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Наибольший спрос на iPhone 11 Pro пока что наблюдается в США. Крупнейший мобильный рынок Китая оказался больше заинтересован в более дешевых iPhone 11. Хотя эксперты предсказывают провал гаджета в Азии.

Напомним, что iPhone 11 анонсировали на презентации 10 сентября. Также помимо новинок Apple продемонстрировала ТОП-5 предложений, которые остались в стороне после анонса смартфонов.

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Источник: 9to5Mac
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