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Рассекречен главный козырь PlayStation 5: фото

У PlayStation 5 заметили твердотельный накопитель Samsung 980 QVO с PCIe 4.0 и памятью QLC

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:43
PlayStation 5 оснащена самым быстрым SSD в мире
PlayStation 5 оснащена самым быстрым SSD в мире
Фото: LetsGoDigital

На международной выставке Consumer Electronic южнокорейская компания Samsung представила миру первый твердотельный накопитель с поддержкой шины PCIe 4.0. Новинка получила название Samsung 980 Pro. Особенность новинки в том, что она, вероятно, будет использоваться в PlayStation 5. У Sony и Samsung существуют договоренности относительно поставки накопителей для игровой приставки нового поколения, на которой накопитель будет называться NVMe SSD 980 QVO Unstoppable Speed, построенный на базе 980 Pro, заявляет LetsGoDigital.

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Ранее многочисленные информаторы подтвердили, что Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X, которые будут выпущены в конце этого года, будут оснащены твердотельными накопителями. Теперь различные технические специалисты сообщили что только в консоли PlayStation 5 будет использоваться новейший самый быстрый SSD компании Samsung.

NVMe SSD 980 QVO Unstoppable Speed внутри девкита (рендер)
NVMe SSD 980 QVO Unstoppable Speed внутри девкита (рендер)
Фото: LetsGoDigital

На момент анонса PS5 Sony очень хвалила новый SSD, заявляя, что игровая приставка будет обладать невиданной ранее скоростью загрузки видеоигр. В первую очередь это будет достигнуто благодаря совершенно новому твердотельному накопителю, который по скорости превосходит все существующие аналоги. Samsung заявляет, что новый SSD-накопитель Samsung 980 Pro работает вдвое быстрее предыдущего поколения, выдавая скорости чтения до 6000 МБ/с, а записи – до 5500 МБ/с.

NVMe SSD 980 QVO Unstoppable Speed внутри девкита (рендер)
NVMe SSD 980 QVO Unstoppable Speed внутри девкита (рендер)
Фото: LetsGoDigital

Однако NVMe SSD 980 QVO Unstoppable Speed будет оснащаться микросхемами памяти QLC, которые способны хранить четыре бита информации в одной ячейке. Такая память стоит еще дешевле, однако в то же время обладает куда меньшим ресурсом для записи данных – такие накопители менее долговечны, но для игровой системы будет вполне достаточно как минимум на 5-7 лет работы. По характеристикам Samsung 980 QVO, вероятнее всего, будет уступать 980 EVO, но вместо этого предложат скорость до 7000 МБ/с на чтение и до 5000 МБ/с на запись.

Samsung 980 Pro
Samsung 980 Pro
Фото: LetsGoDigital

Недавно инсайдер под ником @Tidux заявлял, что твердотельный накопитель в финальной версии девкита PlayStation 5 оказался больше и быстрее, чем SSD, который получит Xbox Series X.

Напомним, что ранее Sony раздавала бесплатно три игры владельцам PlayStation 4. В то же время геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

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Источник: LetsGoDigital
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